Como en toda la provincia, las listas se cerraron a última hora del sábado, y hubo novedades en varios frentes, que vieron cómo muchos de sus candidatos y candidatas abandonaban el barco para seguir navegando bajo las órdenes del capitán provincial.

Quizá el movimiento que generó más ruido fue el de la médica Gladys Paredes en el departamento San Martín. La actual diputada, hasta el viernes integrante del Frente de Todos, apareció a último momento encabezando la lista a diputados del saenzista Frente Gana Salta de su departamento.

Paredes fue una de las legisladoras opositoras que más fustigó al actual gobernador, sobre todo en temas de salud, como cuando se declaró la emergencia socio sanitaria por la muerte de niños wichí en el norte provincial y en el mismo momento se llamaba a sesiones extraordinarias para acrecentar el número de jueces de la Corte de Justicia provincial. O por la falta de insumos en los hospitales de los departamentos San Martín y Rivadavia para hacer frente a la covid-19. Y hasta incluso llegó a insultar en un mensaje de audio al ministro de Salud, Juan José Esteban.

En diálogo con Salta/12, la pediatra reconoció que puede haber hecho ruido su aparición en Gana Salta, pero sostuvo que lo venía conversando con sus compañeros de bancada y que con todos terminó de la mejor manera, “estuve hablando con Iván Missau hasta la madrugada, al igual que con Ramón Villa ayer, y a todos les dije que quiero buscar nuevos rumbos”. Aseguró que no guarda rencor con nadie del FdT aunque reconoció que hubo diferencias de criterios en el último tiempo y que también sintió, como otros integrantes, que no tenía el acompañamiento adecuado por parte de su líder, Sergio “Oso” Leavy, aunque también sostuvo que le guarda “muchísimo respeto”.

Gladys Paredes conformará un bloque hasta fin de año con la diputada por Anta, Alejandra Navarro, quien también abandonó el barco del Frente de Todos.

El candidato a diputado por San Martín representando al FdT será el también médico Jorge Restom. Mientras que por el radicalismo, que por decisión del intendente de Tartagal, Mario Mimessi, no compartirá la coalición Juntos por el Cambio+, su secretario de Gobierno, Segio Vargas, será su representante a ocupar una de las dos bancas que se renuevan en aquel departamento.

Justamente, Mimessi será el candidato a convencional constituyente de San Martín por la UCR. Edgar Domínguez irá por Gana Salta, y Aldo Román Hernández será el candidato del FdT. Por Juntos por el Cambio será Graciela Lena. En ese Frente, el elegido para la diputación fue Juan José Crausaz.

El otro Frente kirchnerista, Salta para Todos, llevará a Raúl Arce como postulante a ocupar una banca de Diputados y a Luis Brito como candidato a convencional. En tanto, la alianza PO-Mas llevará a Hernán Paz en la candidatura a diputado y Susana Altamirano, a convencional. Y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, postulará a Eduardo Flores para una diputación y José Olmedo para convencional constituyente.

En Metán también se sacaron chispas

A lo ocurrido en San Martín con la emigración de Gladys Paredes, se sumó otra polémica, porque el actual senador Héctor D'Auría, quien ocupaba una banca oficialista y decían que tenía muy buena relación con el gobernador, se sumó a las filas del Frente de Todos y será candidato a convencional.

Sin embargo, desde el espacio que lidera Sergio Leavy denunciaron que hasta última hora le llegaron llamadas y hasta visitas personales de altos funcionarios provinciales para que desista de su decisión, y hasta llegaron a decir que “lo amenazaron con armarle causas”.

Uno de los que lo denunció públicamente fue el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solis, quien utilizó su cuenta de Twitter para denunciar hostigamiento y “aprietes” a dirigentes. El candidato a diputado por ese departamento será Rodrigo García.

El que enfrentará a D'Auría por Gana Salta será justamente quien llegó de la mano del FdT pero que rápidamente se pasó a las filas del mandatario provincial, el intendente José María Issa. Mientras que por esa coalición oficialista, el candidato a diputado será Gustavo Dantur.

La histórica referente del Pro en Metán Gladys Moisés era ficha puesta para ocupar el primer lugar a la diputación por su departamento dentro de la alianza JxC. En tanto, Esteban Guerineau irá para convencional constituyente en el marco de la reforma de la Constitución provincial.

Salta para Todos lleva a César Aranda como candidato a ocupar una banca en la Cámara Baja pero no presenta candidato a constituyente. En cambio, el Partido Obrero y el Movimiento al Socialismo tendrán a Silvia Colque y Dora Luna como candidatas a diputada y convencional, respectivamente. Y el FIT llevará a Asunción Villegas y a Daniel Melián. Este último también es candidato a diputado en segundo lugar.

En Metán la UCR también presentó lista propia, con Raúl Moya para diputado y Rodrigo Brizuela Fillafañe para ocupar un lugar entre los convencionales.

En Orán, más claridad

En el departamento Orán las cosas están algo más claras, ya que Iván Mizzau volverá a ser candidato a diputados por el Frente de Todos y Verónica Hilario lo secundará. A convencional constituyente, Laura Moyano fue elegida como su candidata.

El otro espacio que acompaña al gobierno nacional, Salta para Todos, presentó a José Antonio Castro para la Cámara Baja y a Luis Eduardo Fara entre los convencionales.

Dentro de los que intentarán copar la Legislatura de oficialistas, en Orán el frente Gana Salta llevará a Facundo Quiroga a la diputación y a Hugo Rodríguez como convencional. La secretaria de Hacienda municipal Melisa López Santa Cruz será la segunda candidata a constituyente.

La otra coalición oficialista, Unidos por Salta, tendrá a Claudia Seco como candidata a diputada y al actual diputado por el PRS Baltasar Lara Gros como candidato a convencional. Carlos Edmundo Ramón será el candidato a diputado por Juntos por el Cambio, y a convencional constituyente el representante de ese sector será José Antonio Yampotis.

La coalición PO-Mas, lleva a Josefa Cardozo a la Cámara Baja y a Sandra Zárate para discutir la reforma constitucional.

Rosario de la Frontera

En Rosario de la Frontera, un departamento manejado por el intendente de su municipio cabecera y referente del FdT, Gustavo Solís, las cosas también estuvieron un poco más tranquilas. Allí, la coalición integrada por el Partido de la Victoria, Felicidad e Izquierda Popular aunó criterios para que quien encabece la lista de diputados sea Pablo Gómez. Mientras que el actual senador Javier Mónico Graciano será la cara visible para ocupar un lugar entre quienes reformarán la Carta Magna provincial.

Jorge Borcard será el primer candidato a diputado por Salta para Todos, y a convencional irá Juan José Muñoz.

En el oficialismo, Gana Salta anotó a Rita Gamietea para ocupar una banca en la Legislatura. Para constitucional Diego Pérez fue el elegido por esa coalición. En el otro Frente, Unidos por Salta, el ex policía y diputado imputado por apología del crimen y apremios ilegales Gustavo Orozco intentará renovar su banca. En ese espacio, el candidato a convencional será Walter Martínez.

Juntos por el Cambio eligió a Raúl Otero y Enrique Jurado como candidatos a diputado y a convencional, respectivamente. En esa alianza el radicalismo presentará lista propia con José Iglesias para la Cámara Baja y Julio Luque para reformar la Constitución.

En ese departamento el FIT sí presentará candidatos, Mario Gramajo disputará la diputación y Cornelio Molina, el lugar a convencional constituyente.

En Aguaray vuelve Prado

Como ya había adelantado este medio, el depuesto intendente Enrique "Quique" Prado se presentará para ocupar este cargo otra vez en las elecciones a intendente del municipio de Aguaray.

Prado fue destituido por la Legislatura salteña por estar imputado y ser uno de los principales implicados en el millonario robo de caños del GNEA, y esta vez vuelve de la mano del gobernador Gustavo Sáenz en el frente que tiene entre sus integrantes al Partido Justicialista, Gana Salta.

A Sáenz y su gente no les importó mucho la situación judicial de su candidato, por lo menos no más que los votos que podía acarrear para su costal y así fue que tras el papelón protagonizado por quien será el candidato por el PJ, Roberto Balverdi, que organizó una fiesta para el 1° de mayo en la que no se respetó ningún protocolo, decidieron sumar al ex intendente imputado por robo. Otro de los candidatos por el frente que acompaña al gobernador será Raúl Padilla, un contador de la zona con alto nivel de conocimiento.

Allegados a Prado habían confirmado a Salta/12 que al ex mandatario lo fueron a buscar por su alta intención de votos. Tendría un 42%, según las encuestas, cuando sus inmediatos perseguidores “no pasarían el 11%”, indicaron.

La incógnita es saber con quién se sacará la foto y realizará campaña el actual interventor, Adrián Zigarán, que llegó designado por el gobernador denunciando a los gritos a Enrique Prado. Incluso amplió las presentaciones a la justicia contra el ex intendente por defraudación al fisco municipal.

Los otros candidatos son: por el FdT, el joven empresario Franco Carmona, también investigado por la justicia por haber organizado una fiesta clandestina el Día de los Trabajadores. Guillermo Alemán, el presidente del Concejo Deliberante se presentó a través del partido municipal Agrupación Democrática Aguaray (ADeCo), fundada por el ex intendente Juan Carlos Alcoba, fallecido el año pasado por covid. Alemán también está imputado, en este caso por figurar en la lista de concejales que intentó cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Javier Ruiz, ex integrante de ADeCo, esta vez irá dentro del Frente Salta para Todos. Y en Juntos por el Cambio+ la candidata será Carolina Assaf. Alejandra Álvarez será quien represente al Frente integrado por el PO y el Mas. Sergio Ayllon irá por el radicalismo, y René Acosta, por Ahora Patria.