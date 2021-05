En contramano y sin respetar un semáforo en rojo, un patrullero de la Policía Bonaerense embistió en la tarde del domingo a un joven de 21 años, que viajaba en motocicleta en la localidad de Villa Lynch, en el partido bonaerense de San Martín. El joven falleció horas después en el Hospital Interzonal Eva Perón por las graves heridas provocadas por el choque.

El choque, que quedó registrado por la cámara de un local comercial, ocurrió en el cruce de la Ruta 8 y la calle Pueyrredón, cuando Ignacio Yustos, de 21 años, cruzaba la ruta con el paso en verde. El patrullero policial pasó en contramano, con la señal en rojo y sin las sirenas encedidas, según los testigos.

Tras el accidente, la Gendarmería realizó los peritajes pedidos por la fiscal Ana Di Leo de la UFI °4 Del Departamento Judicial de San Martín, quien ordenó la detención de la oficial que conducía el patrullero bajo el cargo de "homicidio culposo".



Las primeras versiones indicaban que el patrullero pasó en rojo porque buscaba generar paso a una ambulancia que trasladaba a un paciente hacia el Hospital Thompson, pero eso fue desmentido por algunos testigos, que no vieron ninguna ambulancia en la zona.

El joven de 21 años salió despedido de la moto tras el choque e impactó contra un poste de luz, lo que lo produjo pérdida de masa encefálica. Fue trasladado de inmediato a un centro de salud donde falleció momentos más tarde.

"No sabemos si venía abriendo paso a una ambulancia. En el video no se ve y los testigos no escucharon que el patrullero fuera con la sirena. Lo que sí sabemos es que a mi nieto no lo tenemos más", lamentó Olga, abuela del joven, en diálogo con TN.

Según contaron sus familiares, Ignacio trabajaba como peluquero y el domingo se dirigía a la casa de su padre a ver el superclásiso entre Boca y River.