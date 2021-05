Tras quedar eliminado por penales ante Boca en cuartos de la Copa de la Liga, River pelea su continuidad en la Copa Libertadores y se enfoca en el duelo clave frente a Independiente Santa Fe de Colombia, el próximo miércoles en el estadio Monumental. Mientras el entrenador Marcelo Gallardo espera recuperar lesionados, Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño habrían dado positivo de coronavirus en nuevos hisopados, con lo que el plantel quedaría aun más diezmado, al tiempo que en Núñez aspiran a que Conmebol le habilite la inclusión de un nuevo arquero en la lista de buena fe.

Luego de que se conocieran los quince casos positivos que surgieron durante el sábado, previo al Superclásico, el infectólogo Eduardo López, miembro del comité asesor del Gobierno, aseguró este lunes que fue un "error" no haber aislado al resto del plantel millonario. "Es obvio que no se han cumplido los protocolos dentro del sistema", dijo el médico a Radio Continental, y remarcó: "Tener quince jugadores contagiados habla de la enorme transmisibilidad que tuvo esa variante, que no es la cepa clásica".

En consecuencia, el club de Núñez afronta un grave problema: de los 32 inscriptos (de 50 permitidos) en la lista de buena fe en el máximo torneo sudamericano, sólo tendrá 14 disponibles, ya que a los 15 afectados por covid-19 (que podría estirarse a 20 con los supuestos nuevos positivos) hay que sumar a Enzo Pérez (con sobrecarga muscular) y Javier Pinola (fractura en el brazo).



Pérez -con una contractura en el isquiotibial derecho, que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo del duelo en La Bombonera- será evaluado en las próximas horas para saber si puede jugar ante Independiente Santa Fe. El volante mendocino trabajó diferenciado este lunes en el predio de Ezeiza con ejercicios kinésicos.

Lo de los arqueros ya requiere de un participante extra: la dirigencia riverplatense le pidió a Conmebol que haga la excepción -prevista en el reglamento- de permitir sumar un arquero porque sus cuatro inscriptos (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli) están con coronavirus. El elegido para ingresar en la lista es Alan Leonardo Díaz, que con 21 años tuvo su debut absoluto en el Superclásico, con una destacada actuación en los 90 reglamentarios y un penal atajado en la definición.

"Conmebol estaba cubriéndose porque sabía lo que podía llegar a pasar. ¿Por qué no anotaron a 50 jugadores?", planteó el ex arquero de River, Nery Pumpido, a Télam Radio, y añadió: "No es responsabilidad de la Conmebol, para mí es de River. La oportunidad se la dieron a todos los equipos", apuntó el campeón del mundo en México '86 con el seleccionado argentino.



Lo cierto es que de la respuesta de la oficina de reglamentos de la entidad ubicada en la ciudad paraguaya de Luque dependerá la planificación de Gallardo para el partido ante el equipo de Bogotá. Si la Conmebol no hace una excepción, al arco deberá ir alguno de los jugadores de campo que suelen atajar de manera recreativa, como Milton Casco y Jonatan Maidana.

No obstante el adverso panorama, el Millonario podría clasificar este miércoles a octavos de la Copa Libertadores con un triunfo si en Río de Janeiro no gana Junior de Barranquilla ante Fluminense, líder del Grupo D, y hasta con un empate en caso de que el equipo carioca venza a los cafeteros. Por último, River cerrará la fase de grupos el martes 25 de mayo en el Monumental ante los brasileños.