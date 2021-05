Luego de los primeros signos de malestar que venía mostrando el sector docente por el aumento de los casos de covid, que dejaron entre maestros y personal de establecimientos educativos más de 500 casos de contagios y 3 fallecidos en estas dos semanas, desde la Integremial informaron que a partir del jueves suspenderán las clases presenciales por 15 días.

Sin embargo, ante el anuncio el Ministerio de Educación advirtió que no hay motivos para proceder con esa medida, ya que desde el Comité Operativo de Emergencia no consideran a las aulas como focos de contagio, y sostienen que la curva de contagios no descenderá si los alumnos no concurren a clases.

El encargado de hablar en nombre de la Intergremial docente fue el titular de AMET, Eloy Alcalá, luego de una reunión entre los sindicatos que la conforman. Allí remarcó que el pedido de suspensión ya había sido planteado al gobierno en un encuentro que tuvieron el viernes pasado, lo que fue rechazado, pero afirmó que desde entonces comenzaron a recibir mensajes de los docentes pidiendo que avancen con la interrupción de la presencialidad.

Igualmente, señaló que esto sería aplicable solamente a los departamentos de alto riesgo, entre los que mencionó Capital, Chicoana, Cerrillos, General Güemes, La Viña, Orán, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Metán y La Caldera. Explicó que esta medida es necesaria "para evitar que colapse todo", luego de que se registre ayer un récord de contagios.

Desde el COE, su titular, Francisco Aguilar, se mantuvo firme en la postura de mantener la presencialidad y en principio la situación no se modificaría hasta por lo menos el viernes próximo, cuando el gobierno nacional emita nuevas directivas.

Alcalá justificó los 15 días de suspensión, que abarca a todos los niveles tanto del sector público como del privado, en que en ese lapso puede terminarse con el esquema de inmunización con las vacunas a los docentes, “además que contribuiríamos a reducir la circulación en la vía pública”.

El gremialista se encargó de aclarar que “no es un paro, el docente va a seguir trabajando a distancia como se hizo el año pasado, pero con la diferencia de que ya tuvo contacto con los alumnos y puede avanzar en contenidos que ya vienen trabajando o en otros que retomará cuando vuelva la presencialidad en 15 días”.

El viernes pasado los docentes mantuvieron una reunión con los ministros y funcionarios de Educación, Salud y el COE. Al finalizar, el titular de la cartera sanitaria Juan José Esteban advirtió que se está cumpliendo con el esquema de vacunación de los docentes y puso fines de mayo como la fecha límite para completarlo. Alcalá dijo que hasta la semana pasada faltaba inocular con la primera dosis a unos ocho mil docentes.

Esteban además subrayó que con la metodología de pool test, que se aplicó para detectar asintomáticos en más de 40 establecimientos, los resultados dieron que “los contagios son muy pocos, diría que un porcentaje ínfimo”.

Si bien los reclamos ya se hacían oír, hasta el momento solo un sector de los docentes autoconvocados había llamado a un paro para este viernes. Sin embargo el fin de semana el deceso de preceptor del Colegio Secundario N° 5050 de Vaqueros, Ricardo Miguel Burgos, encendió las alarmas.

La semana pasada falleció el profesor Pablo Huertas, quien se desempeñaba en la Escuela Técnica N° 3116 de El Carril y hace unos días el profesor Marcelo Santillán, director del Colegio Secundario Manuel Castilla del municipio de La Viña y docente del BSPA 7085 de Salta Capital.

Este último había recibido la primera dosis de la vacuna, en tanto Burgos y Huerta aún estaban a la espera de ser inoculados.

El anuncio de los gremios se dio ayer al anochecer, e inmediatamente generó la respuesta del gobierno aclarando que no había ninguna disposición al respecto, por lo que hoy se esperan más definiciones.