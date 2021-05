"No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras explotan las camas críticas", dijo la concejala Norma López, quien es también vicepresidenta del Partido Justicialista de la provincia. La dirigente exigió medidas urgentes de protección para la ciudadanía frente a la ocupación de camas críticas. “Si no hacemos nada, la situación va a empeorar. Estamos siendo testigos de un colapso sanitario. Necesitamos medidas de protección urgente, el Pueblo necesita ser cuidado”, afirmó la presidenta de bloque del Frente de Todos-PJ del Concejo Municipal de Rosario. El sistema sanitario de Santa Fe, tanto público como privado, ya no tiene camas críticas disponibles y está al borde del colapso (ver aparte).

López consideró que los rosarinos “necesitan un Intendente presente” y fue enfática al afirmar que “los cuidados a la ciudadanía son responsabilidad de los Estados y de la comunidad misma”.

"El equipo de salud provincial, está buscando camas en Córdoba y Buenos Aires. El personal esencial y estratégico está agotado, al borde de su capacidad humana y profesional, a ellos no podemos exigirles decisiones que deben tomar los gobiernos. Las trabajadoras y trabajadores de salud tienen nuestro apoyo”, aseguró López.

“Necesitamos gobiernos fuertes que tomen las decisiones que tienen y tengan que tomar. ¿Qué destino tiene la economía con muertos en las calles? Ninguno. Por eso hay que tomar las medidas que sean necesarias para sostener la vida, la salud y la economía. Es urgente, es hoy”, finalizó la edila.