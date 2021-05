Desde Santa Fe

A 24 horas de que Omar Perotti se opusiera a la decisión de Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carnes argentinas por 30 días, su mano derecha en el gabinete volvió a marcar otra distancia con la Casa Rosada. “Estamos en una pandemia que nos obliga a tomar medidas muy restrictivas y no ser tibios. Entonces, mientras la provincia suspende las clases y muchas actividades económicas, el fútbol de la Súperliga se sigue jugando”, dijo el ministro de Gestión Pública Marcos Corach. “¿Con qué cara se explica eso? ¿Cómo decimos que el fútbol es más importante? Cuando lo más importante es la salud de los santafesinos y superar el stress del sistema sanitario” que lo ha puesto al borde del colapso. El gobierno nacional “debería suspender el fútbol”, que se siga jugando “no es un buen ejemplo”, advirtió.

Corach salió a plantear ayer que el rechazo de Perotti a la exportación de carnes “no es una crítica” a Alberto sino una “posición tomada en defensa de los intereses de la provincia y de su aparato productivo”. Y enfatizó la postura del gobernador, que en vez de frenar las ventas al exterior hay que producir más.

Al entredicho, el ministro agregó una segunda crítica que apuntó a la AFA y a la Superliga, pero por elevación también a la Casa Rosada. “En la provincia tenemos que disponer restricciones a la circulación y suspender las clases en Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Rafaela, pero mientras tanto el fútbol sigue para adelante”. “Con qué cara se explica eso?”, se preguntó por LT10. “¿Cómo decimos que el futbol es más importante?” Cuando lo más importante es la salud de los santafesinos y santafesinas.

En esa línea, Corach recordó que antes de que se jugaran los clásicos de Rosario y Santa Fe, el gobierno de Perotti hizo gestiones ante el propio presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y las cadenas de televisión para que los partidos se pudieran ver por la TV pública. “Hicimos todos los esfuerzos, yo personalmente les mandé mail a los directivos de la TV privada”, pero sin éxito. “Después, vimos lo que pasó en el clásico Central-Ñuls con banderazos de 1.500 a 2.000 personas y la policía resistiendo. Y a la semana, pasó lo mismo en el clásico Colón-Unión”.

El gobierno de la provincia le pide a la ciudadanía que haga su esfuerzo ante la pandemia. “Pero en los clásicos, la gente se juntó en los banderazos o para ver el Boca- River en una casa. Esas personas son padres, madres, hermanos de chicos que van a la escuela. Son los primeros que piden clases presenciales, pero no tienen tanto cuidado por el fútbol” y en las “aglomeraciones”.

“La verdad que al fútbol deberían suspenderlo”, remarcó Corach. “La pandemia nos obliga a tomar medidas muy restrictivas y no ser tibios. Que el fútbol siga no es un buen ejemplo. Uno ve la cantidad de contagiados que hay en los planteles”.

Corach explicó que la actitud de Perotti de oponerse a la decisión de Alberto de suspender por 30 días las exportaciones de carne “no es una crítica” al presidente, sino “una posición tomada en defensa de los intereses de los santafesinos. Perotti es gobernador de Santa Fe. No es una crítica, lo que manifestó es la posición de la provincia respecto una decisión del gobierno nacional. Se puede discutir, debatir. No es una crítica. El defiende los intereses de los santafesinos, conoce muy bien el tema y cuando opina y toma una posición lo hace en defensa del aparato productivo de Santa Fe”.

-En la Jefatura de Gabinete lo tomaron como una crítica. ¿Se lo expresaron?

-No, personalmente no he recibido nada. Tengo vinculación con algunos funcionarios nacionales pero no hablamos de esto. Conmigo nadie tocó el tema.

-Podría haber algún cambio en la Nación respecto a lo que anunciaron ayer.

-Sería muy bueno. Si el presidente va a revisar esta medida que planteó lo celebro –cerró Corach.