En el contexto actual que se vive de suba acelerada de contagios de Covid y antes un escenario de nuevas restricciones que pone en práctica el gobierno provincial con suspender presencialidad en escuelas primarias, recortar horario de comercios y restringir los vehículos en las calles, no tengo dudas de que la situación que estamos viviendo es muy grave



La discusión de presencialidad sí o no a esta altura es banal. Se debe tomar una decisión provisoria de suspender por un plazo de quince días dicha presencialidad en las escuelas, porque no tiene sentido suspender por una semana, quince días es el tiempo que toman los epidemiólogos para tomar la incidencia.



Es muy seria la situación, los médicos y también desde salud provincial y municipal vienen diciendo que no hay una sola cama, no solo para Covid sino que no hay para ningún tipo de enfermedad.



Un informe realizado por Amsafé señaló el claro salto que pegó la velocidad de contagio y la mortandad entre febrero y abril”. El único hecho distinto que hubo en esos meses fue precisamente el comienzo de las clases.

Los gremios de educación nos han pedido una reunión a distintos bloques y a la misma Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que nos involucremos.

No tengo dudas de que en las escuelas el protocolo es bueno, pero todos los que van a la escuela además tienen una vida, tienen relaciones sociales, circulan por la calle, por los gimasios, bares y reuniones sociales y como resultado vemos como periódicamente se pinchan las burbujas escolares.



Matilde Bruera

Diputada provincial del PJ