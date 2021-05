El mediocampista argentino Augusto Fernández anunció este jueves su retiro de la actividad profesional a los 35 años y señaló que es "una decisión que hace meses" viene "barajando", en una conferencia de prensa que brindó desde el Cádiz, el club español donde eligió terminar su trayectoria.

"He tomado la decisión de terminar mi carrera profesional. Una decisión que hace meses vengo barajando. En febrero se lo había comunicado al presidente, al entrenador y a mis compañeros y me mostraron que mi importancia en el equipo iba más allá de estar jugando más o menos, que eso era relativo y que lo reflexionara y me quedara", indicó.

Asimismo añadió: "Es lo que hice y decidí postergar esa decisión con el objetivo y el deseo personal de competir cada día y darnos ese abrazo del objetivo cumplido y el trabajo realizado. Estoy seguro de que mi padre me diría 'jugá hasta que el fútbol te deje', y ahí le pido perdón porque sabe que no veo las cosas así, sabe que no le tengo miedo a los finales. Cuando se cierra una puerta se abre otra y la vida sigue, prefiero tomar esta decisión con entereza y habiendo dado todo, liviano y agradecido".

El volante ex River y Vélez se despidió en sus redes (Imagen: Instagram).

En tanto, en su cuenta de la red social Instagram publicó: "Difícil empezar a escribir en un final y mucho más encontrar las palabras justas ante la cantidad de sentimientos encontrados que tengo. Fueron muchos años haciendo y viviendo apasionadamente y con todas mis energías esta hermosa forma de vida que es el fútbol y hoy, con un poco nostalgia pero con gran satisfacción personal y gratitud, elijo y decido cerrar esta etapa".

"Sin dudas fui un privilegiado de vivir de, por y para el fútbol y, aunque deje de competir de manera profesional, todo lo vivido, experimentado y aprendido me acompañará de por vida -se sinceró-. Jamás dejaré de ser, ni de sentirme futbolista".

Augusto Fernández nació en la ciudad de Pergamino, debutó en la máxima categoría con la camiseta de River, donde jugó desde 2006 hasta 2009, cuando fue transferido por una temporada al Saint-Ettiene de Francia. Luego de su paso por el fútbol francés, regresó al fútbol argentino para jugar en Vélez, donde se convirtió en una pieza clave del equipo de Ricardo Gareca que en 2011 fue semifinalista de la Copa Libertadores y consiguió el torneo Clausura.

Su buen nivel en Vélez hizo que emigre nuevamente a Europa, para jugar por tres temporadas y media en el Celta de Vigo, antes de tener el salto al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. En enero de 2018 se fue durante dos años a China, para jugar en el Beijing Renhe y a mediados de 2020 fichó para el Cadiz, donde disputó la última temporada de su carrera.



En la Selección argentina fue citado por Alejandro Sabella, que lo convocó por primera vez para los partidos con Brasil del Superclásico de las Américas, en 2011 y fue al Mundial de Brasil 2014, donde fue el único jugador de campo en no disputar ningún minuto, lo mismo que sucedió con los arqueros Agustín Orión y Mariano Andujar.

Con Gerardo Martino volvió a vestir la casaca argentina tras ser convocado para la Copa América Centenario, disputada en 2016 en los Estados Unidos, y luego participó también en algunos partidos de la clasificación a Rusia 2018 con Martino, mientras que fue parte de la primera convocatoria de Jorge Sampaoli, que después dejó de tenerlo en cuenta.