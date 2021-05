Las nuevas restricciones sanitarias contra el COVID-19 anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, tienen repercusión en la educación. La suspensión de las clases presenciales en las zonas de emergencia incluyen a la Ciudad de Buenos Aires, que luego de estar en rebeldía en instancias anteriores, acató la medida. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dialogó al respecto con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzollo para IP Noticias.

"Celebramos que finalmente Larreta analiza más la realidad epidemiológica que las encuestas. Todos queremos presencialidad, pero Larreta debería escuchar más a Fernán Quirós que a los encuestadores. No podemos judicializar decisiones que se vinculan al cuidado de la salud", declaró respecto a la decisión que la Ciudad de Buenos Aires había tomado en abril, de continuar con las clases y desoír el decreto presidencial que las suspendía.

Además, criticó la falta de opciones de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, frente a la emergencia sanitaria. "A los estudiantes de la CABA no se les presenta una opción a la presencialidad; en todos los casos hay que garantizar el derecho a la educación", remarcó. También compartió su preocupación por la falta de anuencia del Gobierno porteño. "23 de las 24 jurisdicciones educativas cumplen con los consensos federales que hemos construido a partir del diálogo y lo que es transitar una pandemia. El Gobierno de la Ciudad ya incumplió un decreto de necesidad y urgencia, y los acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación. Eso es lo que más nos preocupa.", destacó.



Trotta expandió sus argumentos respecto a la suspensión de clases en la ciudad de Buenos Aires sin otras alternativas patentes del Gobierno porteño. "CABA será el único distrito que la semana que viene no va a tener clases presenciales, ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad no brinda una alternativa a la presencialidad en las aulas? ¿Qué estuvo haciendo durante todo este tiempo?. Van a ser tres días hábiles de escolaridad no presencial que no se van a poner en valor; es importante que los chicos puedan transitar en la no presencialidad y que continúen el aprendizaje", reflexionó.

El derecho a la educación no presencial

El ministro manifestó la necesidad de continuar con las clases, a pesar de la no presencialidad obligada por la pandemia. "Cuando el Jefe de Gobierno dice que no se puede perder ningún día y vamos a recuperar los tres de la semana que viene en diciembre, ¿está diciendo que el esfuerzo de todo el año pasado no implicó ningún aprendizaje? ¿No se valorizan los aprendizajes no presenciales?", dijo Trotta y expresó el requisito de seguir dialogando para llegar a acuerdos positivos.