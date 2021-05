La Argentina encabeza el ranking de países en cuanto al apoyo otorgado a los trabajadores durante la pandemia, seguida por Austria, Suecia, Francia y España. El dato surge de un análisis global de apoyo legal para trabajadores realizado por UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI) entre 124 jurisdicciones nacionales. El informe se titula “COVID-19: Una enfermedad ocupacional: ¿Dónde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos?”, y destaca el caso argentino como un ejemplo de que “un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación”.

Hasta el mes pasado, con un número estimado de 3 millones de muertos por Covid-19 en todo el mundo, poco más de la mitad de los gobiernos estudiados la reconocían como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal, que implica para quienes contraen el virus en el trabajo poder acceder a protecciones y derechos sociales como subsidio de enfermedad, atención médica y reemplazo del salario, que de lo contrario les es negado, destaca el informe.

Incluso en los casos en que se reconoce al Covid-19 como enfermedad profesional, muchos gobiernos niegan injustamente esos beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que contrajeron el virus en su trabajo. Sólo el 6 por ciento de los países analizados adoptó presuntas leyes, regulaciones o políticas que implican suponer que la enfermedad se contrajo en el ámbito laboral, paso que elevó las respuestas de esos países a lo más alto del ranking. Al considerar exclusivamente a los trabajadores de la salud, la cifra se elevó a un 17 por ciento.

En el caso de la Argentina, vale recordar que fue reconocida como enfermedad profesional para los trabajadores esenciales en abril del año pasado, por decreto 367/2020. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que hasta entonces se negaban a hacerse cargo inclusive de los médicos o enfermeros contagiados, porque el Covid-19 no estaba en su lista de enfermedades profesionales, debieron adecuar sus coberturas y ya no pudieron rechazarlos. La misma norma estableció ese derecho para quienes “trabajen en sus lugares habituales fuera de su domicilio particular”.

“Argentina, un país que no pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recibió nuestra mejor valoración a nivel de país, demostrando que un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación”, destaca el informe. “Liderado por un fuerte movimiento obrero, el gobierno argentino actuó rápidamente el 13 de abril de 2020. Aunque no fue el primer país en reconocer a la Covid-19 como una enfermedad profesional a través de una ley parlamentaria, esta rápida respuesta significó que los trabajadores pudieron obtener acceso al apoyo antes de que el sistema sanitario estuviera sobreexigido”, añade.



Las conclusiones generales, sin embargo, son desoladoras. Sólo el 5,5 por ciento de las jurisdicciones estudiadas recibieron las calificaciones que indican disposiciones buenas o muy buenas para reemplazo de salario, tratamiento médico, subsidio por enfermedad y prestaciones por fallecimiento. Casi el 43 por ciento de los trabajadores no tiene acceso a licencia por enfermedad remunerada.

Entre las excepciones, además de la Argentina, se destacan Alemania y los países nórdicos, en los cuales con la legislación existente sobre enfermedades infecciosas los trabajadores que contraen Covid-19 tienen acceso automático a licencia por enfermedad, reemplazo de salario y atención médica, por lo que no hizo falta ningún cambio formal en la legislación para apoyar a los trabajadores.

“Esto no es casual. Es un logro de un trabajo en conjunto entre la CGT y el Gobierno Nacional”, destacó el secretario general de esa central, Héctor Daer. “Nuestra mirada de protección hacia lxs trabajadorxs es única en el mundo. Somos el país que más medidas tomó para preservar el empleo y para cuidar a la población ante el impacto del covid”, añadió. Roberto Baradel, secretario de SUTEBA bonaerense, también difundió el resultado del informe y destacó que “esto lo hace un Gobierno con un Estado presente y organizaciones sindicales fuertes”.