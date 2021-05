A horas del comienzo de las nuevas restricciones anunciadas el último jueves por el presidente Alberto Fernández, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, dialogó desde Casa Rosada con IP Noticias Edición Central.

"De ninguna manera los comercios van a atender al público. Nadie puede ir a un comercio a elegir. Los comercios lo que pueden hacer es vender por vía remota, por internet, y que la persona haga take away, ir a retirar lo que ya compró y pagó. No va a haber atención al público, en ningún caso", aseguró la funcionaria en relación a algunas dudas que surgieron sobre la situación de los comercios frente a las nuevas medidas.