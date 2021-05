El exministro de Salud socialista Miguel Cappiello (foto) confirmó que quiere ser candidato a concejal en las próximas elecciones. “Yo quiero ser candidato a concejal porque Rosario a mí me ha dado todo. Todo lo que he hecho en mi vida, lo he hecho en Rosario”, dijo el en diálogo con el programa Todavía no es tarde de Radio 2. Cappiello sostuvo que ocupó en la salud pública de la ciudad todos los cargos: “Empecé como estudiante siendo vacunador, tengo solo palabras de agradecimiento para la ciudad de Rosario”, manifestó. Aclaró que ser candidato es una decisión personal y que deberá consensuarlo con el Frente Progresista.