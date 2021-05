El Concejo Municipal aprobó en su ultima sesión una iniciativa del bloque Ciudad Futura/Frente Social y Popular para que el Ejecutivo e intime al barrio privado Palos Verdes por la construcción de una muralla perimetral que viola toda la normativa vigente. “Se ve que no era solamente Trump el que construía muros”, aseguró la presidenta del bloque, Caren Tepp, y continuó: “Mas allá de la indignación que nos pueden causar estas imágenes en nuestra cuidad, es ilegal”.

Tanto la normativa general como el Plan de Detalle particular de “Palos Verdes” prohíben la construcción de cerramientos que no garanticen en un 30% la transparencia (tejido, reja o cerco natural) y que cuya altura supere los 2,50 metros. De esta manera, no se puede cerrar el perímetro “mediante muros ciegos” para que el emprendimiento efectivamente pueda integrarse con su entorno, “evitando imágenes no deseadas que proyecten segregación y exclusión”, reza la normativa. "La ordenanza es clara: es ilegal y está prohibido. Ahora la Municipalidad tiene que intimar a los responsables de esta construcción privada, quienes construyeron un muro por fuera de toda normativa", explicó Tepp .

Asimismo, pidió que "si hay concejales y/o concejalas que viven en esta urbanización cerrada, se comprometan para que se termine con esta ilegalidad; esto es una muestra obscena".

Palos Verdes fue el último barrio privado habilitado en Rosario, luego de que en 2010 se prohibieran a partir de un proyecto de Ciudad Futura. Esta ubicado en la zona noroeste de la ciudad y linda en uno de sus límites con la zona rural del barrio Nuevo Alberdi.

“Esta clara estrategia de urbanismo neoliberal es a la que nos venimos oponiendo hace tantos años desde Ciudad Futura”, consideró Tepp. Y remató: “No nos vamos a acostumbrar a que esas calles hermosas de Nuevo Alberdi, por tantos años olvidadas y sujetas a la especulación inmobiliaria, tengan que estar conviviendo con este tipo de imágenes absolutamente intolerables y segregatorias”.

El proyecto aprobado le exige al Departamento Ejecutivo la inspección a los fines de remitir un informe respecto de la existencia de cerramientos perimetrales no autorizados por normativa en el Barrio Privado Palos Verdes y la intimación a los/las representantes de “Palos Verdes” para la demolición y/o retiro de los mismos y su adecuación a la normativa vigente, en un plazo no mayor a los treinta días.

“Tenemos una oportunidad histórica de que en esas 500 hectáreas, que están alrededor de esta urbanización cerrada, podamos hacer un proyecto de integración urbana absolutamente distinto: sin muros, sin alambrados y sin cámaras que, en teoría, están protegiendo los que ganaron en esta sociedad de los que perdimos”, indicó Tepp.

Cabe recordar que en el año 2010 a través de la Ordenanza 8725/10 se eliminó la figura de barrio privado o cerrado para la totalidad de la tierra comprendida en el ejido municipal de la ciudad de Rosario, dispuesta en la Ordenanza 6492/97 a los fines de promover un desarrollo más equilibrado de la trama urbana y, fundamentalmente, socialmente más integrado de la ciudad.

La concejala recordó que este tipo de urbanizaciones provocan “una fractura de la planta urbana, aparejada por la interrupción del sistema vial jerárquico y/o colectoras locales o por falta de integración del emprendimiento al resto de la ciudad”.