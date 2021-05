El próximo lunes 31 de mayo la Sociedad Rural elegirá nuevas autoridades. Por el impacto de la pandemia, el año pasado los comicios fueron suspendidos, pero el mes pasado el gobierno habilitó el acto eleccionario a través de la decisión administrativa 302/21. El presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, va por la relección, mientras que la oposición lleva a Nicolás Pino como candidato. Sin embargo, la atención está puesta en Marcos Pereda Born, candidato a vice de Pino, quien, según denunciaron socios de la propia entidad, se radicó recientemente en el Uruguay.

“Si gana la oposición y a Pino le pasa algo, el presidente de la Rural sería una persona que no vive en el país. Es algo inédito”, señaló a PáginaI12 una fuente de la entidad rural. Emilio Pereyra Iraola, socio honorario de la Rural, le envío el mes pasado una carta a Pereda, que se hizo pública, donde le pidió que le confirme si se mudó a Uruguay, pero Pereda no respondió. En respuesta Pereyra Iraola adelantó que no lo votará por no haber aclarado si vive o no vive en el país.

Marcos Pereda Born es presidente del Grupo Bermejo, una empresa vinculada principalmente a la ganadería, pero con intereses también en forestación, apicultura y vitivinicultura. Es hijo de Matilde Born y sobrino de Juan y Jorge Born, herederos del grupo Bunge & Born secuestrados por la organización guerrillera Montoneros en 1975 y por quienes se pagó el rescate más caro de la historia argentina.

Marcos está casado a su vez con Azul García Uriburu, hija del artista plástico Nicolás García Uriburu, quien murió en junio de 2016 en medio de una disputa judicial con ella. “Pretende hacerse cargo de mi obra y de mis bienes sin esperar mi muerte”, denunció el artista en una solicitada publicada el 20 de mayo de ese mismo año en el diario Clarín. “Tenía la idea de que luego de cumplir el precepto materno de casarse con un hombre rico, mi hija vería saciado su afán de riquezas matrimoniales, pero me equivoqué”, agregó en el texto.

La fórmula que integran Pino y Pereda Born es respaldada por el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere. Su hermano Juan Diego Etchevehere incluso es candidato a director por el distrito 7. Ambos le sumaron otro disgusto a la lista opositora porque recientemente fueron condenados por desviar un crédito que iba destinado a financiar exportaciones de soja. “Ha quedado demostrado que la firma y sus directores incumplieron con el destino específico de los préstamos", determina el fallo que luego resuelve "condenar a los nombrados al pago de una multa de 500.000 dólares por las infracciones de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera”.