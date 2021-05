La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) denunció ayer penalmente al grupo anticuarentena Médicos por la Verdad que el pasado domingo, a pesar de las restricciones, realizó una manifestación en el Parque de las Colectividades, y además promueve otra convocatoria para hoy a la tarde en el Monumento. "Pedimos que actúe la Justicia porque acá se está cometiendo un delito; hay un DNU, no se puede convocar gente, no se puede andar sin barbijo, y hay quienes están arengando para que pase esto, lo que están haciendo es criminal", dijo la titular de AMRA, Sandra Maiorana. Por su parte, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, pidió la intervención del Colegio de Médicos de Santa Fe sobre el accionar del grupo negacionista por considerar que "ponen en peligro el escenario sanitario". La respuesta del Colegio llegó a través de un comunicado en el que repudió "la negación de la pandemia, el rechazo de ciertos sectores a las respuestas científicas que se vienen desarrollando y todas las concentraciones, marchas y expresiones públicas que intentan instalar esta posición negadora en el ámbito de la salud y de la sociedad en su conjunto".

El encuentro en el parque del que participaron un centenar de personas fue convocado por Mariano Arriaga, oftálmologo de Ushuaia, y referente de la agrupación que difunde informaciones falsas sobre el coronavirus, se opone al uso de barbijos y cuestiona al aislamiento de los sanos como a las pruebas de PCR. También promueven el uso del dióxido de cloro como tratamiento, cuya utilización no está autorizada por las autoridades sanitarias. El año pasado, Arriaga tuvo una causa penal en Tierra del Fuego por simular una intervención quirúrgica de un paciente, con el fin de cobrarle los honorarios a la obra social de la Armada Argentina.

Más allá del repudio generalizado por la manifestación del pasado domingo, en el que Arriaga dijo que el objetivo de la campaña de vacunación contra el covid es el de transformar a los vacunados en "mutantes epidemiológicos", los negacionistas convocaban a través de redes sociales a un nuevo encuentro esta tarde en el Monumento. Por las redes también circularon cientos de posteos pidiendo a la Fiscalía que haga cumplir el DNU e impidiera la concentración.

Desde AMRA avanzaron con una denuncia penal instando a las autoridades provinciales y municipales a sancionar a los responsables y a disuadir estas convocatorias. "Como gremio, así como pedimos las medidas de distanciamiento social para frenar esta catástrofe en la que estamos, y haciendo todo lo posible para proteger a nuestra gente y a la ciudadanía, de la misma manera si vemos que se incurre en un delito que pone en riesgo la salud pública, a nuestra gente, pedimos a la justicia que actúe, que debería haberlo hecho de oficio ayer (por el domingo), con la persona que convocaba y todos los que fueron", dijo Maiorana a este diario.

La dirigente gremial consideró que "no sólo hay que emitir leyes y decretos, hay que hacerlos cumplir, y los que no cumplen tienen que pagar un costo, más en una crisis sanitaria mundial. Las cosas que dicen y lo que están haciendo para que la gente no se cuide es criminal". Maiorana fue más allá al señalar: "Hay que actuar concretamente, tirarles la oreja no sirve, tienen que darles tarea, mandarlos con todos los elementos de bioseguridad a las salas de terapia intensiva a limpiar todos los días durante un mes y que vean morir a la gente, a ver qué hacen después de eso".

"Quienes promueven estas protestas son personas matriculadas y discuten a la ciencia, a la universidad, al Conicet, la Anmat y a las organizaciones internacionales que tanto han dado cuenta del desarrollo y del cuidado de la población", argumentó Caruana. "La actitudes negacionistas e individuales son las que ponen en peligro el escenario sanitario", agregó el secretario de Salud.

Desde el Colegio de Médicos de Santa Fe se refirieron puntualmente a la convocatoria del domingo en la costa central: "Es un acto de absoluta irresponsabilidad por parte de profesionales de la salud que --con el mismo grado de inconsciencia que el de una fiesta clandestina-- desafían a la normativa vigente con una posición extrema que no posee ningun tipo de fundamento científico".