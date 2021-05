Con sus diferencias bien marcadas, la Mesa de Enlace inició hace unos días un debate para medir la conveniencia de reforzar el lock out patronal a la venta de carnes, con el plus de cesar en la comercialización de granos y cerdos. Pero aún con todos los actores de acuerdo en que la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones hasta que se acomoden los precios internos de los productos cárnicos es una mala medida, no hay consenso para avanzar en alternativas más fuertes para hacer sentir el enojo. En diálogo con Página I12, lo puso de manifiesto uno de los cuatro directivos de Enlace.

“No es momento de ampliar el paro, no está en la agenda porque hay en camino una negociación con el Gobierno”, explicó Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro. El dirigente que representa al sector cooperativo, aclaró además que “estamos en un proceso de ver si se puede revertir la medida del gobierno por la vía del diálogo”. También habló de las diferencias en el campo y se metió de lleno en la disputa por los precios de la carne: “se ha salido de los parámetros normales, hay que hacer algo para contenerlo, hay una cuestión estacional, pero esta vez es más de lo normal”, expresó.

-El martes se reunió la Mesa de Enlace para analizar la conveniencia de extender la medida de protesta contra la decisión del Gobierno. ¿Qué resultó de ese encuentro?

-Se definió que, por ahora, el tema granos no está en la agenda, es decir, que se ha dilatado porque creemos que no es el momento de extender el paro y hay que agotar todos los medios para llegar al diálogo y un acuerdo. Había visiones diferentes, pero por ahora ha primado el criterio de esperar para facilitar de llegar lo antes posible a un acuerdo.

-Si se llega a un acuerdo esta semana, ¿el lock out de carnes se sostiene o se levanta?

-El paro se sostiene hasta el viernes, pero si hay acuerdo no. Hemos charlado que en la medida que haya un levantamiento de las restricciones, nos reunimos para acompañar esa medida.

-¿Qué puede contar de las negociaciones por el tema carnes?

-Hemos tenido reuniones con consignatarios y estamos al tanto de la negociación que tienen los frigoríficos para avanzar en más provisión. La idea es no entorpecer en nada esa negociación. Todo tiene que hacerse para ver si se puede revertir la medida de no exportar, que no es la medida que se necesita. Los productores no son los causantes de la suba de precios, aunque como ciudadanos nos preocupa el alza.

-¿De quién es la responsabilidad del alza? No parece lógico que haya subido 65 por ciento en un año, muy por encima de la inflación.

­-El precio de la carne se ha salido de los parámetros normales, hay que hacer algo para contenerlo. Siempre hay cuestiones estacionales, pero esta vez es más de lo normal. Tenemos que buscar la causa en la cadena, hay que formatearla mucho. Y darle un sentido racional que acompañe la inflación.

-En el campo hay claramente dos bandos. Usted es parte de la Mesa de Enlace pero a la vez está en el Consejo Agroindustrial, que es quien está sentado a la mesa de la negociación. ¿Cómo afecta a eso puertas adentro de Enlace?

-En este momento, como entidad somos distintos, el Consejo está más en lo estratégico. Centrado en cómo exportar más, y por eso negocia contra una medida para exportar menos. Y Enlace defiende al productor. Hay algunas entidades más afectas al dialogo que otras.

-De nombres no va a querer hablar…

-Creo que los sabemos todos los nombres. Sociedad Rural está un poco más enfrentada.

-Una última, ante esta dinámica que Usted plantea de un sector dispuesto a negociar. ¿No fue apresurado lanzarse a un lock out?

-Es una buena pregunta. A esta altura, te diría que no. Porque si ya ciertos sectores de nuestra producción están hablando del tema cereales y la no venta, entonces creemos que fue algo convalidado por nuestras bases. Ya viene el Gobierno con distintas acciones que dejan el camino del diálogo y son aisladas. No encontramos el plan de producción. La carne fue la gota que rebalsó el vaso de un malestar que ya venía.