En la localidad de Chicoana, ubicada 47 kilómetros al sur de la Ciudad de Salta, señalan a sus concejales por aumentarse el sueldo por fuera del acuerdo municipal que se había establecido a fines del año pasado con el intendente Esteban Ivetich (Partido Renovador de Salta). Sin embargo, la oposición (Partido Justicialista) aseguró que fue parte del acuerdo y que está contemplado en el presupuesto discutido para este año.



En la sesión del miércoles 19 de mayo se aprobó el proyecto de ordenanza que fija la suma de $25 mil pesos para gastos de representación de cada edil, en su mayoría contadores y abogados, y con efecto retroactivo a partir del 1 de abril y con vigencia hasta junio. Mientras que a partir de julio, la suma pasaría a ser de $31 mil, hasta diciembre.

El concejal oficialista Cristian Vázquez dijo a Salta/12 que lo que realmente existen son diferencias con la gestión de Ivetich y que se dieron al iniciar los respectivos mandatos. Esto más allá de que el jefe comunal fuera electo en 2019 por el mismo Frente de Todos.

Vázquez aseguró que desde ese momento empezó una disputa "por lograr mayor independencia" del municipio, respaldándose en la Ley Nº 8126 que regula el Régimen de Municipalidades y que fue promulgada en marzo de 2019.

A partir de ahí los ediles pidieron que para 2020 el presupuesto mensual del Concejo Deliberante fuera de $3.500.000, lo que fijaba el ingreso de casi $22 mil a fines de diciembre para el pago de los gastos de representación. Se aprobó ese acuerdo, pero el desembolso era irregular porque desde la Municipalidad indicaban que la recaudación era desigual mes a mes a causa de la pandemia.

Con 2020 casi por llegar a su fin, volvieron a reunirse para acordar el nuevo presupuesto. Allí el intendente les ofrecía $5 millones mensuales, pero los concejales de la oposición le presentaron un presupuesto de $8 millones, en el que estaban contemplados los montos salariales que se aprobaron el miércoles último.

Ivetich no aceptó y les propuso que el presupuesto fuera de $6.800.000 con un pago para las representaciones de $23 mil y sujeto a paritarias, siendo éste el acuerdo final. Pero cuando llegó la sesión del miércoles 19, los ediles sostuvieron el incremento salarial propuesto por la oposición. Vázquez aseguró que en ese momento manifestó su descontento porque no era lo acordado. Además, "porque nunca hablamos de retroactivo".

Con la oferta del jefe comunal, el concejal dijo que esos pagos iban a llegar a casi $27 mil al final de diciembre. "Yo no acompañé y se molestaron acusando que yo le sigo el juego al intendente, pero lo cierto es que no corresponde porque a la gente le están pasando muchas cosas y no puede ser que tengamos un incremento tan grande", expresó el edil a este medio.

Cuando empezaron las sesiones en marzo de 2020, los gastos de representación por edil rondaban en los $11 mil.

Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Francisco Velázquez (PJ), dijo a Salta/12 que "no se produjo ningún aumento", sino que se trató de una suma que corresponde al funcionamiento del Concejo. "Eso es lo único que arreglamos con el intendente", expresó el edil.

Afirmó que el año pasado fue un tiempo "muy duro" ya que el recinto funcionó sin ningún recurso. Ambas partes reconocieron que se llegó a adeudar tres meses del servicio de la luz, deuda que saldó tardíamente la Municipalidad. "Este año aprobamos el presupuesto de $6.800.000, pero para el funcionamiento del Concejo, nada más", subrayó el edil.

Velázquez también dijo que ellos mismos pagaban con su propio sueldo a sus asesores legales y técnicos. Por eso manifestó que lo que se pactó con el intendente era aumentar los gastos de representación. "Nos pusimos de acuerdo los cinco concejales", indicó en referencia al apartamiento que mostró Vázquez.

Y reiteró que "todos" estában "de acuerdo que el aumento de gastos de representación era para nuestros asesores y que en definitiva, nosotros quedábamos con el mismo sueldo". Al momento de asumir los concejales cobraban un sueldo propio de casi $35 mil, a lo que sumaban los $11 mil. En la actualidad, están cobrando más de $40 mil, y de finalizar su mandato sumarían $31 mil más, correspondientes a los gastos de representación.

Siendo candidato a la reelección en el frente saencista Gana Salta, Velázquez dijo estar seguro de que con este tema "iban a tratar de hacer política", pero "la verdad no es nada de otro mundo que nos quieran pegar". En abril de este año el edil denunció al intendente por cohecho.

Velázquez denunció en medios de comunicación locales que el intendente ofreció $1.500.000 a los ediles para que no soliciten informes al Ejecutivo y se legisle a su favor. Además, dijo que Ivetich quiso pagarles a otro dos concejales de su bloque la suma de $45 mil con el fin de obtener favores a la hora de aprobar ordenanzas.

También sostuvo que en las elecciones pasadas hubo 14 listas de concejales y que este año se presentaron 6 porque "nadie se anima a ser concejal porque nosotros hicimos las cosas bien" durante la gestión.

No obstante, Vázquez contó que ante la falta de recursos, él mismo tuvo que donar el 20% de su sueldo al hospital local, por lo que consideró que ese dinero (el recientemente aprobado) podría haber sido dirigido nuevamente ahí. "Este año podríamos haber acompañado, pero no es así", cuestionó. "No es que no quiera el aumento, pero estoy planteando otras cuestiones", agregó.



También indicó que el resto de sus pares "nunca quieren hablar con el intendente". Por su parte, el jefe comunal prefirió no dar declaraciones públicas a este medio.