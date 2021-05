Con el objetivo de garantizar un trato digno para lxs estudiantes de la comunidad LGTIB+, las universidades nacionales incorporarán la variable de identidad de género y diversidad en los diferentes módulos del Sistema de Información Universitaria (SIU), perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cumplimento de la Ley N° 26.743.

“Es parte de una transformación cultural que hay que hacer”, sostuvo Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y coordinadora de la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) del CIN. En diálogo con el Suplemento Universidad, Torlucci adelantó que “las universidades que tengan la última versión del SIU instaladas van a ser las primeras en utilizarlo” y aclaró que si bien la variable “ya está incorporada en la última versión del sistema”, se calcula que para fin de año todas las casas de estudios superiores tendrán las plataformas actualizadas y podrán contar con la nueva variable de identidad de géneros y diversidad.

Según informaron desde el CIN, la incorporación de nuevas categorías, como personas travestis, transexuales y transgénero, permitirá mejorar la calidad de la información, conocer cuál es la participación institucional de la comunidad LGTBI+ en los claustros y analizar las desigualdades de géneros para poder intervenir con acciones concretas.

"De esta manera se repara un derecho adeudado en el sistema universitario, reafirmando el compromiso en el delineado de políticas institucionales que visibilicen y atiendan las necesidades de las identidades de género de esta población".

Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad de la UNA

Estas acciones del Sistema de Información Universitaria son confidenciales, no son obligatorias y dependen de la elección voluntaria de cada estudiante, que deberá elegir si quiere completar sus datos o no. Además, la elección de cualquiera de las categorías identitarias no conlleva necesariamente la rectificación registral del DNI. Tal y como lo señala el art.12 de la Ley de Identidad de género, sancionada en 2012: “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su Documento Nacional de Identidad”.

Este avance en materia de derechos humanos, que busca visibilizar y dignificar a la comunidad LGTIB+, es el resultado de un trabajo en conjunto entre los ministerios de Educación, de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la RUGE del CIN, que trabajaron para la definición y descripción operativa de las categorías vinculadas con la variable identidad de géneros y diversidad dentro de los sistemas de información universitaria.

Del anuncio de la nueva variable, realizado el pasado 14 de abril vía Zoom, participaron el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk; la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda; y la rectora de la UNA y rectora coordinadora de la RUGE, Sandra Torlucci.

Desde la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad de la UNA consideraron que la iniciativa “repara un derecho adeudado en el sistema universitario” y concluyeron que “estas decisiones son fundamentales y abonan a la construcción de universidades más justas, inclusivas e igualitarias”.