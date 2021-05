"Hija de mil puta cómplice de esta gran farsa vas a pagar hipócrita vos y todos estos secuaces, se la dan de antidictadura y estamos viviendo en la dictadura K más grande de todos los tiempos. Denunciaste los médicos por la verdad. Sos un sorete, hablás de derechos humanos y ni siquiera los conoces". La frase, textual, es una de tantas que ayer recibió la concejala Norma López, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Municipal, luego de haber denunciado penalmente a los organizadores del acto anticuarentena que se realizó en el Monumento a la Bandera.

Por si quedaban dudas del origen de los mismos la edila hizo públicos algunos: "Hija de mil putas te maldigo con fuego a ti y a toda tu familia. Te condeno a podrirte en vida el azufre es contigo demonio vendido a la plata basura ignorante. Toda tu familia pagará en vida y muerte la deshonra de tus acciones".

Cabe recordar que, antes que se produjeran los incidentes en el Monumento, la presidenta de bloque del Frente de Todos del Concejo presentó una denuncia penal por Instigación al delito de parte de la organización “Médicos por la Verdad”, que promueve el incumplimiento de las medidas sanitarias contra la covid-19, poniendo en riesgo de vida a la población (ver página 5).

“Estoy recibiendo con un claro tinte fascista, agravios y amenazas en mis redes sociales hacia mi integridad física y la de mi familia. Médicos por la Verdad es un movimiento negacionista que pone en riesgo la vida de la ciudadanía llamando incumplir las medidas sanitarias y eso es un delito. Son violentos: lo vimos en el Monumento agrediendo a periodistas y policías. Nosotros respetamos la vida, la diversidad de pensamientos y los derechos”, afirmo López y agregó: “Lamento que dirigentes locales, que forman parte de la democracia y hoy son oposición, hayan difundido y apoyado esta expresión política anticuarentena y oscurantista. Hoy miran para otro lado mientras incentivaron esta situación”.

También la periodista del diario El Pregón de San Lorenzo, Anabella Tramontini, denunció agresiones del mismo grupo, tras el encuentro del lunes al mediodía se llevó a cabo en el Campo de la Gloria. “Cuando llegué había hostilidad. Me dijeron que no dijera mentiras, me nombraron medios rosarinos y porteños que para ellos no dicen la verdad. Arriaga me dio una entrevista y me sentía muy incómoda porque cuando me hablaba no usaba barbijo, veía cómo escupía cuando hablaba, no a propósito pero lo había. Me fueron rodeando sin distancia. Los tenía encima, cerrando el paso”, describió Tramontini.

Luego dijo que la Policía de San Lorenzo se acercó, Arriaga les dijo que no estaban haciendo nada malo y les labraron un acta. Luego, los uniformados se retiraron sin llevarse ningún detenido. Finalmente, la periodista contó que tras la publicación de su nota en el diario recibió “insultos y agresiones”. “Me sentí mal. Me han dicho barbaridades durante las últimas 24 horas en redes sociales”, dijo.