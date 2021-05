La comisión Bicameral de Trámite Legislativo avaló el decreto presidencial que entró en vigencia el pasado 21 de mayo, en donde se establecieron las nuevas restricciones en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus. De esta forma, la semana que viene el recinto del Senado tendrá la posibilidad votar lo que podría ser el último DNU de Alberto Fernández con medidas sanitarias, en caso de aprobarse en el Congreso el proyecto de Ley de "Emergencia Covid".

La reunión, que fue presidida por el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, analizó la disposición del Jefe de Estado que rige hasta el próximo 11 de junio. Entre sus fundamentos, el decreto señala que el nivel actual de circulación viral "produce un altísimo riesgo de saturación del sistema de salud, evidenciado por la ocupación de camas y el número de personas internadas en UTI y genera demanda crítica de insumos necesarios para la atención de los pacientes".



En el marco del debate, la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, Carolina Gaillard, destacó que la forma de no gestionar más la pandemia a través de un DNU, es aprobar el proyecto de ley que se va a tratar en la Cámara de Diputado, en donde se definen parámetros epidemiológicos a la hora de aplicar restricciones o aperturas. "Espero que, como no sucedió en el Senado, la oposición acompañe”, expresó. Por su parte, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán), puso de relieve datos sobre el aumento de casos, al advertir que "duplicamos la cantidad de casos de la primera ola". En ese sentido, el senador del Frente de Todos por La Pampa, Daniel Lovera, consideró "realmente preocupante" la situación y afirmó que "el sistema de salud está pidiendo a gritos mayor conciencia social, mayor compromiso colectivo para hacer frente a esta segunda ola. El esfuerzo tiene que ser colectivo".

Desde el PRO, el diputado nacional Pablo Tonelli, sostuvo que aunque la situación es grave "no justifica que el Presidente recurra a los decretos porque el Congreso está funcionando y no hay motivo para eludirlo", al advertir que "lo improcedente del decreto se agrava por el hecho de que el Presidente ya mandó un proyecto y el Senado ya le dio media sanción". Al anticipar el rechazo de Juntos por el Cambio, el diputado de la UCR Gustavo Menna indicó que toda la estructura jurídica de las disposiciones sanitarias que tomó el gobierno nacional "está al margen de la ley".



Durante su intervención, la diputada del Frente de Todos por Catamarca, Lucía Corpacci, aseguró que los gobernadores "están de acuerdo" con la medida y que "necesitan esta herramienta para que no colapse el sistema de salud". Finalmente, el senador nacional del Frente de Todos, Mariano Recalde, cuestionó a la oposición que, dijo, "acompañó todos los decretos del año pasado y ahora empezaron con estrategias de obstrucción de las medidas que lleva adelante el Gobierno: siempre buscando el pelo al huevo para oponerse".

El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mantiene en forma general hasta el 11 de junio próximo en todo el país la anulación de viajes grupales de egresados o turísticos, las reuniones sociales de más de 10 personas, la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo y otras disposiciones que estaban vigentes, y establece un aislamiento estricto hasta el domingo 30 de mayo, y luego el fin de semana del 5 y 6 de junio.