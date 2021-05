Boca busca esta noche convertirse en el sexto club argentino en sellar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para eso, recibe a The Strongest, de Bolivia, en la Bombonera (televisación de ESPN), que también llega con chances de avanzar de ronda. El equipo de Miguel Angel Russo -cinco encuentros en fila sin triunfos- tiene que ganar para asegurarse el boleto, aunque un empate le serviría si es que Santos, de Brasil, no le gana a Barcelona, en Ecuador. El Grupo C tiene a Barcelona (10 unidades), Boca (7), Santos (6) y The Strongest (6).

El arranque del duelo encontró a los equipos con los libretos cambiados, al menos teniendo en cuenta la historia de uno y otro. The Strongest inició su aventura porteña con una sorprendente intención de adueñarse de la pelota, con toqueteo prolijo entre sus defensores y mediocampistas, aunque sin profundizar. Si Boca contaba con esto de antemano o si lo propició para jugar al estilo que más cómodo le queda, será un misterio. Lo cierto es que la visita no tardó nada en pifiar una salida y Almendra tomó un rebote en la puerta del área para clavar de primera y a colocar un verdadero golazo. A los tres minutos, Russo ya probaba la resistencia de su traje levantando los brazos con puño apretado para festejar el aliviador 1-0.

Castigado de inmediato, el intento de protagonizar del The Strongest se esfumó rápidamente. Boca disfrutó de espacios durante la primera parte ante la llamativa distancia que había entre los defensores y los volantes del equipo boliviano. Allí se posaban Tevez y Cardona para dominar con tiempo y pensar el ataque xeneize. Pero Boca exageraba en el firulete antes de liquidar el encuentro y casi lo paga caro a los 34, cuando una muy mala tarea defensiva en un córner terminó con la pelota adentro del arco de Andrada, pero el juez de línea advirtió una posición adelantada y salvó a los locales. En la jugada, hubo una siesta alarmante de Zambrano y Campuzano, quien reemplazó al lesionado Almendra, a la hora de tomar sus marcas.

Cuando se asomaba el entretiempo, Boca finalmente logró materializar las ventajas que le otorgaba la visita. Cardona tuvo todo el tiempo del mundo para recibir y levantar la cabeza y metió una linda pelota pinchada para un Fabra lanzado en ataque, que dominó dentro del área y mandó el centro bajo para que su compatriota Villa la empuje para el 2-0. Conexión colombiana para prácticamente asegurar el pasaje a octavos.

Tanto Fabra como Capaldo, quien también participó de la jugada del segundo gol, disfrutaron del partido bien estacionados en ataque, solventados por la línea de tres centrales y, sobre todo, el poco peligro que generaba el elenco de Cochabamba. Las esperanzas de la visita dependían casi exclusivamente del brasileño Willie Barbosa, de apariciones contadas pero vistosas, como cuando le tiró un sombrerito a Izquierdoz dentro del área que dejó pagando al central para luego diluirse en una falta ofensiva de un compañero suyo.