Ni Mauricio Macri acompañó la denuncia del supuesto pedido de coimas a Pfizer que lanzó su lugarteniente, Patricia Bullrich, y de la que comenzó a desdecirse (ahora firma que el Gobierno le pidió un intermediario nacional). El expresidente, consultado por el tema, eludió hablar de las denuncias de Bullrich y pasó a reclamarle al Gobierno que de explicaciones sobre la negociación con la farmacéutica estadounidense: “No nos terminan de explicar, no hay claridad en la administración de esta pandemia, ni siquiera en la compra de vacunas”, se quejó



El expresidente dio un reportaje a CNN En Español en el que volvió a considerarse un perseguido político, volvió a defender la decisión de su exasesor Fabián Rodríguez Simón de no presentarse ante el Poder Judicial (ver aparte), pero tuvo algunos problemas cuando le preguntaron por la afirmación de Bullrich de que se le pidieron coimas a Pfizer. La presidenta del PRO tuvo poco o ningún respaldo en su denuncia desde su poco espacio, salvo del círculo más cercano al ex presidente. Y, 24 horas más tarde, tras ser desmentida por Pfizer y con dos denuncias judiciales en camino, comenzó a acomodar sus palabras: pasó de decir que el ex ministro de Salud Ginés González García quería obtener "retornos" a plantear que pedía un intermediario nacional.



Macri, por su parte, eludió respaldar los dichos de la persona a la que puso a conducir el partido. En lugar de eso, se puso en el lugar que le resulta cómodo: demandar al Gobierno desde un lugar sin responsabilidades. “Yo no tengo precisiones -contestó cuando le preguntaron- Es lamentablemente que el gobierno no los ha dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daba directo a comprar 13 millones de vacunas y el gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme", aseguró Macri.



Así como buena parte de Juntos por el Cambio parece embanderado en el lobby por Pfizer, Macri también reclamó específicamente por esa farmacéutica: "La última mentira que dijo el presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo para vender en Estados Unidos cuando sabemos que Uruguay ha comprado. Lo importante es por qué de Covax compraron la mínima y por qué no tenemos Pfizer por la colaboración que habíamos tenido con ellos. Tuvimos la cuarentena más larga y hemos caído de nuevo por la falta de vacunas”, reclamó el ex presidente, que no cesa de decir que con él hubiera sido todo mejor. Incluso, sus seguidores más cercanos inventaron un eslogan: "Era Macri".

No obstante, quien no pareció coincidir con ese diagnóstico fue el exconsultor de Macri, Jaime Duran Barba. En otro reportaje, manifestó sus dudas a que el gobierno de Macri hubiera salido airoso de la pandemia. “El gobierno de Macri se hubiera caído con esta misma pandemia, con esta misma inflación y con este mismo encierro. Hoy tenemos felizmente a Baradel y a Moyano defendiendo al Gobierno y logrando una estabilidad”, afirmó.

A Bullrich ya la habían criticado de forma velada por lo que hizo desde la Coalición Cívica, de Elisa Carrió. La dirigente planteó sobre la presidenta del PRO: “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”. “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, le marcó la cancha. Carrió, en el mismo impulso, aseguró que "no volvería a apoyar a Mauricio Macri, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”.

Desde la UCR también surgieron voces críticas a lo que hizo Bullrich, que fue lanzar una acusación sin evidencias y luego dar marcha atrás (diciendo que jamás dijo lo que dijo). El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la cuestionó: “No se puede hablar sin pruebas concretas. Para decir eso hay que tener elementos. Creo que no ayuda en el marco de una pandemia”. "Hay que tratar de parar en un punto, entre las denuncias y las contradenuncias en la profundización de la grieta", afirmó. Al igual que Carrió, Morales señaló que no apoyaría una nueva candidatura de Macri. "Yo tampoco lo acompañaría en un nuevo intento, más allá de que no me inscribo en quienes lo quieren jubilar”, aclaró.