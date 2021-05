Fotobaires

Central extiende su andar en Copa Sudamericana con un merecido paso a octavos de final. La clasificación llegó con un empate y sin sufrir, en la última fecha del grupo, ante 12 de Octubre de Paraguay. En cancha de Banfield, el equipo de Arroyito se vio beneficiado por el triunfo de San Lorenzo en Chile ante Huachipato y en ningún momento fue necesario especular con los resultados. El equipo del Kily González no se esforzó para dar con la victoria. Los méritos que lo llevaron a quedar en la siguiente ronda los había reunidos antes, con contundes victorias ante los azulgranas y los chilenos. Los octavos de final se juegan a fin de julio, el canaya definirá de local y el sábado conocerá a su rival.

La definición del grupo nunca exigió a Central en el partido de anoche con 12 de Octubre. Mientras el equipo del Kily González mostraba conformismo por el empate, que lo depositaba también en octavos de final, desde Chile llegaban buenas noticias: San Lorenzo le gana a Huachipato. Por lo cual ningún resultado sacaba a los canayas de la próxima ronda de copa Sudamericana. Su destino estaba sellado.

Por eso se explica la intrascendencia que tuvo el juego. El escaso interés puso a los canayas en situación cómoda y nada generó preocupación. De hecho, el equipo se fue el descanso con un solo remate al arco, de Luciano Ferreyra que controló el arquero. Vecchio, en cambio, ingresó con pelota dominada en la posición de diez, a la carrera desde mitad de cancha, pero la tiró a la tribuna cuando la quiso colocar en el ángulo derecho.

12 de Octubre tampoco encontró estímulos, aunque se esforzó por ser más fluido en ataque que los auriazules. Ya en el segundo tiempo San Lorenzo goleaba en Chile y se despejó cualquier especulación sobre la suerte de Central en el certamen internacional.

Ferreyra y Zabala le pusieron ganas al partido pero Vecchio y Ruben controlaron su despliegue. Central nunca dejó de atacar en equipo. Se posicionó en campo rival y el primer remate, aunque desviado, en la segunda parte fue de Blanco. Martínez había dejado la cancha por lesión a los 20 minutos y Torrent no ofrece la misma sorpresa en ataque que las corridas del ex Unión.

Central jugó toda la noche lejos de Broun. Nunca se encontró ante mayores problemas frente a los paraguayos, lo que dejó la pregunta abierta de cómo el canaya pudo perder su partido de ida en Paraguay ante el modesto conjunto de Pedro Sarabia.

El cierre de la temporada mostró a Central en un partido en el cual no tuvo ninguna exigencia. Porque el rival no lo inquietó y los resultados ajenos no comprometieron su clasificación. Pero sin dudas fue el canaya el mejor equipo del grupo y cerró anoche su merecido pase a octavos de final de Copa Sudamericana. Se enfrentará ante un rival que viene de ser eliminado de Copa Libertadores. El sábado será el sorteo.

0 Central

Broun

Martínez

Avila

Almada

Blanco

Zabala

Ojeda

Vecchio

Ferreyra

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

0 12 de Octubre

Cardozo

Benítez

Manenti

Da Silva

Ayala

Cáceres

Aguilar

Marabel

Schuartzman

Salinas

Núñez

DT: Pedro Sarabia

Cambios: PT: 21 Torrent por Martínez (C). ST: 18m Ríos por Aguilar y Barrios por Marabel (O), 26m Infantino por Gamba y Martínez Dupuy por Ferreyra (C), 32m Velázquez por Núñez (O), 44m Marinelli por Zabala (C).

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Cancha: Banfield (local Central)