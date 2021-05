Santa Fe rompió ayer un triste récord: el Ministerio de Salud informó que en la víspera se contabilizaron más de un centenar de muertos por covid. Fueron exactamente 102 decesos en las últimas 24 horas. Un dato más preocupante aún es el que se relaciona a las edades de los fallecidos, que son personas cada vez más jóvenes: entre quienes perdieron la vida a causa del covid en el último día, se confirmaron 12 personas de entre 58 y 61 años, cuatro personas de entre 35 y 46 años, y una persona de 23 años. Por otra parte y a pesar de las expectativas que genera la llegada de nuevas dosis de vacunas AstraZeneca y Sputnik V a la provincia; la directora del Programa de Inmunizaciones provincial, Soledad Guerrero, dijo ayer que habrá que esperar varios meses para completar el cronograma de vacunación de la población objetivo: mayores de 60 años y personas entre 18 y 59 años con comorbilidades, que fue ampliada recientemente. "Calculo que quedan tres o cuatro meses por delante de campaña, nos faltan muchos adultos mayores que han recibido hasta ahora una sola dosis de Sputnik así que estamos avanzando también por ese lado”, indicó Guerrero. La funcionaria no arriesgó fechas respecto a la vacunación de personas menores de 60 años que no presentan factores de riesgo: "En la medida en que las dosis estén disponibles en el país, creo que se incluirá más población por grupo etario, pero por ahora esto no se puede definir".

El número de fallecidos informados ayer por el ministerio de Salud -102 personas- se completó con un reporte de 3.453 nuevos casos en la provincia, para alcanzar un total de 332.522 positivos desde el inicio de la pandemia. La ciudad de Rosario registró 1.091 casos de coronavirus y 29 de los fallecidos de toda la provincia eran rosarinos.

Sobre el proceso de vacunación, Guerrero señaló que "estamos con primera dosis, aproximadamente, en 700 mil vacunas, después tenemos a esa población que citarla nuevamente para poder completar las segundas dosis. Calculo que va a haber unos meses, hasta fin de año quizás, esta campaña se va a seguir desarrollando", señaló Guerrero a LT8. "Nosotros pudimos completar esquemas en personal estratégico docente, en este período estamos completando la vacunación en la población de adultos mayores que viven en residencias geriátricas", precisó.

Guerrero indicó que desde el inicio de la campaña de vacunación tenían como población objetivo más de 300 mil personas con factores de riesgo. "Pero es muy factible que sea un poco más", dijo la funcionaria. Cabe recordar que el Ministerio de Salud provincial informó que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) evaluó y recomendó incorporar dentro de la población objetivo prioritaria a vacunar, a pacientes oncológicos, personas con tuberculosis activa, con cirrosis, y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo Síndrome de Down.

En ese sentido, la directora del Programa de Inmunizaciones adelantó que van a empezar a llamar a las personas de entre 55 y 60 años que ya se inscribieron, primero a aquellas que se anotaron con alguna comorbilidad, y después a un porcentaje de las personass que no lo hicieron para poder tener acceso a la vacunación y puedan demostrar en el momento que no pudieron anotar su factor de riesgo. "Todo eso dependerá de las dosis que vayamos recibiendo", aclaró Guerrero.

Al ser consultada sobre cuándo estiman que podrían vacunar a los menores de 60 años sin comorbilidades, la funcionaria respondió: "Ayer (por el miércoles) tuvimos una reunión importante con el MInisterio de Salud de la Nación, fundamentalmente con la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, hicimos esa pregunta. Pero en este momento no contamos con la cantidad de dosis de vacunas como para tomar esa determinación. Por eso se sigue insistiendo con que las vacunas que están ingresando cubran primero a la población objetivo con comorbilidades".

Por otra parte, la funcionaria indicó que las personas que fueron declaradas como poblaciones esenciales van a ir siendo incorporadas, en la medida que dispongan de vacunas, de acuerdo a la función que cumplan: "Siempre queda parte de la población, como el personal de salud, que fue estratificado por función. A pesar de haber calculado 70 mil personas como población objetivo, llevamos 85 mil y sabemos que hay entidades a las que le falta vacunar al personal administrativo".

La provincia recibió ayer 67.200 dosis de Astrazeneca contra el covid que se utilizarán para aplicar las segundas dosis de quiénes recibieron vacunas Covishield/AstraZeneca. Desde el Ministerio de Salud destacaron que ya se lleva inoculada, al menos con una dosis, al 58% de la población objetivo, la cual suma un total de 1.200.000 personas. La cartera sanitaria recordó además que continúa con la campaña de vacunación antigripal, la cual solo se puede colocar con un intervalo de 15 días entre esta vacuna y la dosis contra el covid.