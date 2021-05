Los posibles avances en el “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”para el reconocimiento de las tareas de cuidado como un trabajo fueron celebrados desde varios frentes de lucha por la conquista de este derecho. El cómputo del cuidado de los hijos como años de servicios previsionales, o a mujeres titulares de la Asignación Universal por Hijo, reconocimientos que la Anses tiene a estudio para incorporarlos a los fines de acceder a una jubilación, permitirá que 155 mil mujeres (que no podrían hacerlo hasta ahora) puedan jubillarse este año, y otras 30 mil lo harían el año próximo. Página/12 consultó a especialistas y funcionarias que trabajan en el tema para pedirles que valoraran este avance. "Es una conquista del movimiento feminista", consideraron, y el resultado de una decisión política del gobierno de "avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa y con pérspectiva de género".

El incumplimiento de los treinta años de servicios con aporte a la seguridad social requeridos para jubilarse por parte de cientos de miles de mujeres tiene, como uno de los factores principales que explican esta situación, que el mercado de trabajo formal genera más dificultades para insertarse a las mujeres que a los varones.

“Es una conquista de los movimientos feministas. Desde la economía feminista se viene visibilizando hace mucho todo este aporte que realizan las mujeres de manera invisibilizada en los hogares y que muchas veces no es tenido en cuenta por la economía tradicional”, expuso Candela Botto, economista de Economía Femini(s)ta, en respuesta a la consulta de este diario. Agregó que “cuando se oficializó la cuarentena del año pasado se decía que la economía había parado y en realidad toda la economía reproductiva que llevan adelante las mujeres en los hogares no sólo que no paró sino que se intensificó.”

La perspectiva de género fue incorporada en la agenda pública desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. La creación del Ministerio de la Mujer, por una parte, y de la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía han sido las herramientas de acción. Aunque, como sostiene Mercedes D°Alessandro, directora de la mencionada área, "trabajamos para que la perspectiva de género sea transversal a todas las políticas públicas".



“Desde la creación de este Ministerio estamos promoviendo la articulación de diversas iniciativas y proyectos en materia de cuidados que llevan adelante todos los organismos que forman parte de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado", señaló Lucía Cirmi Obon, directora de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en charla con Página/12.

"El gobierno nacional ha definido como prioridad avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa y con perspectiva de género. Por eso coordinamos las 100 medidas en materia de cuidados que se presentaron desde la Mesa Interministerial; avanzamos con la creación del Mapa Federal de Cuidados; lanzamos en todo el país la Campaña Federal “Cuidar en Igualdad” y por eso estamos elaborando un anteproyecto de ley de Sistema Integral de Cuidados de manera participativa con todos los sectores sociales y los organismos nacionales involucrados", explicó.

Cirmi Obon agregó que, "en materia de seguridad social, sabemos que las mujeres y personas LGBTI+ tienen menos posibilidades de aportar previsionalmente porque sobre ellas recaen la mayor parte de las tareas de cuidado, y en base a ese diagnóstico venimos trabajando con Anses desde el primer día, estudiando y evaluando distintas iniciativas que tiendan a ampliar derechos y marcos de protección social para las mujeres”.

Hace unos días, la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, publicó un informe, que elaboró junto con Unicef, sobre el impacto de la pandemia en las mujeres a cargo de niños, niñas y adolescentes. El documento expone que las mujeres son las más afectadas por la crisis porque enfrentan una peor inserción en el mercado laboral (mayores niveles de informalidad, mayor inestabilidad, salarios más bajos) a la vez que experimentan una pobreza de tiempo profundizada por la pandemia.

“La medida ha sido muy importante y marca que vamos camino a una política pública con perspectiva de cuidado, nosotras desde la comisión tenemos el gran desafío de trabajar para la institucionalización” respondió Virginia Franganillo, coordinadora de la Comisión de Cuidados de los equipos técnicos del PJ, a este diario.



Es claro que el gobierno nacional puso en su agenda el reconocimiento de las tareas de cuidado mediante la creación de la Dirección Nacional de Cuidados Integrales dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Hacia finales del 2020, la ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, convocó a una comisión de especialistas destinada a elaborar un proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados. La iniciativa en la que se encuentra trabajando la comisión tiene por objetivo no sólo garantizar los servicios de cuidado para la primera infancia, personas mayores y con discapacidad, sino también reconocer a estas tareas como trabajo, con su justa división, y que esten reguladas por políticas de protección social.