La historia tiene condimentos económicos, políticos, sociales y estratégicos y es calificada por los que negociaron como la primera estatización de mercado de los últimos tiempos. En pocas horas, la empresa mendocina IMPSA, que nació bajo el ala de la familia Pescarmona, pasará a manos mayoritarias del Estado Nacional y, en una porción menor pero relevante, a la provincia de Mendoza. El proceso de capitalización de la compañía por parte de los estados, que permitió un rescate a una fabricante de turbinas que estaba al borde de la quiebra, se firmará en breve para concretar así un pase de manos que no sólo cambiará el manejo y el accionariado de IMPSA, sino que le dará una perspectiva de negocios muy relevante, antes vedada por la crisis financiera.

La crónica de los hechos se inicia en agosto del 2020, cuando la empresa le envió una carta al Gobierno Nacional requiriendo asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda y no poder jugar fuerte en licitaciones internacionales por no tener avales. Ante ese pedido, el ministerio de Desarrollo Productivo se puso a trabajar con dos equipos técnicos, uno Legal y otro Económico Financiero. “Es una empresa estratégica”, fue la frase que usó el titular de la cartera, Matías Kulfas, a la hora de darle puntapié inicial a un informe para conocer la potencialidad sin riesgo de un rescate a la compañía, la fuente de trabajo y las inversiones. Es que no hay muchas empresas que produzcan ese tipo de equipamientos, centrados sobre todo en generación de energía: se calcula que no hay más de cinco firmas parecidas en todo el mundo.

Según detalles a los que accedió Página I12 en base a fuentes de la negociación, el resultado de la pesquisa técnica, que contó con colaboración de los actuales propietarios, mostró cómo se generó la crisis. En el año 2010, IMPSA inició un proceso de internacionalización que incluyó la apertura de IMPSA Brasil y de proyectos de energía hidroeléctrica en Venezuela. Para ese cometido, pusieron en garantía de las operaciones a IMPSA Argentina. Los cambios de gobierno en la región y la crisis hicieron que fracasaran los dos objetivos externos, y la filial argentina terminó heredando los créditos por venta en Venezuela y los malos resultados en Brasil. La situación la admitió el propio Pescarmona: "El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno", dijo al diario Perfil. De este modo, la deuda que era de 200 millones de dólares, pasó a ser de 1000 millones de dólares. Ya en ese momento, Pescarmona había dejado de ser el accionista mayoritario y se quedó con el 35 por ciento de las acciones, y el 65 restante fue para inversores.

La ingeniería del salvataje

El equipo de Legales del Gobierno Nacional analizó que un ingreso accionario a la empresa sin determinadas condiciones de mercado, tendría un riesgo potencial de juicios internacionales en los tribunales del CIADI. La posición era lógica: casi todas las disputas en tribunales de Nueva York fueron negativas para el país. Además, el pedido de IMPSA se daba justo cuando en la agenda pública estaba el caso de Vicentín, el rescate fallido que intentó Nación y terminó afectando políticamente. En paralelo, la división Económico Financiera de Desarrollo Productivo, concluyó que la única forma de entrar sería con una reestructuración agresiva de la deuda, que para el año 2017 ya había bajado a 500 millones de dólares.

En este contexto, la Nación pensó en un esquema de renegociación de deuda con 5 años de gracia más allá del 2019, año de pago; una reducción de los intereses de 10 a 1,5, y el inicio del pago de capital en 10 cuotas desde el año 2028. En paralelo, el Gobierno evaluó la aplicación del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP), que especifica que, si una empresa ofrece condiciones para una renegociación de deuda sostenible, el Estado la asiste con el pago del 75 por ciento de los salarios.

En ese momento, la empresa habla con los accionistas, que en un primer término rechazan y sugieren que es mejor ir a la quiebra. Pero a fines de noviembre del 2020, se aprueba finalmente ese esquema de reestructuración e IMPSA formaliza el pedido de PAEERP. En ese contexto, también resultaba insuficiente para una firma en crisis el sólo pago de salarios. De allí surge la posibilidad de que el Estado ingrese a la empresa vía una ampliación del capital.

De esta manera, Nación tomó contacto con el gobierno de Mendoza para coordinar una participación conjunta con una firma de la provincia. En paralelo, se analizó la vía política y se trabajó con un gobierno de diferente signo político y con articulación parlamentaria. Así, se definió que Nación se hiciera cargo de un 75 por ciento de la nueva capitalización, y la provincia de un 25. Se planificó además cambiar los estatutos y crear acciones Clase “C”. Estos títulos, que usualmente en las empresas tienen menos peso que las acciones “A” y “B”, acá tendrían más: esa acción permite, por caso, elegir al presidente de la firma. Y le dan a Nación tres lugares en el directorio y una plaza para Mendoza. En este esquema, se inyectarían 20 millones de dólares, 15 por Nación y 5 por Mendoza (en pesos, unos 1300 millones y 470 millones).

El paso siguiente fue tasar el valor de las acciones a constituir, que quedaron en 1 peso. De esta manera, se modificó el accionariado quedando de la siguiente manera: 63 por ciento para el Estado Nacional, 21 por ciento de Mendoza, 11 por ciento los acreedores e inversores, y 5 por ciento la familia Pescarmona. En febrero del 2021, Mendoza llevó a su legislatura el plan y lo formalizó en los votos. De este modo, ahora sólo se espera la firma de la capitalización en las próximas semanas, que convalidará el nuevo esquema.

El negocio y los dólares del futuro

Para los estados Nacional y provincial, la empresa es estratégica por muchas razones, pero sobre todo porque produce cosas que pocos hacen en el mundo y tiene un perfil internacional establecido. En su negocio más grueso, las turbinas generadoras, ya sólo en Argentina podría tener potencial de captar unos 2000 millones dólares. Se calcula que esto vendría de la renovación del parque de 10000 MW que hay en represas. Hacia adelante, tiene en carpeta trabajos en Yacyretá y Portezuelo del Viento.

En el exterior, en tanto, la capitalización le dará chances de validar en licitaciones globales, con fuerte potencial para desarrollo hydro y en grúas grandes. Actualmente, está participando en una en Estados Unidos.

Lo que los nuevos accionistas quieren, además, es que IMPSA se transforme en una especie de INVAP, que aborde otros negocios. La compañía tiene, también, un fuerte capital humano y técnico. Cuenta con 700 empleados, 35 por ciento de los cuales son ingenieros, algo que muy pocas empresas tienen en Argentina.