La plataforma de streaming Mubi será un paraíso cinéfilo durante junio. A los ciclos ya en curso como los dedicados al cineasta alemán Christian Petzold -al que se le suman films esenciales, como Barbara (2012) y Ave Fénix (2014)- y al documentalista ucraniano Sergei Loznitsa, de quien se acaban de estrenar consecutivamente dos de sus obras maestras, El proceso (2018) y Funeral de Estado (2019), se agregan cantidad de retrospectivas y estrenos de grandes cineastas. Es el caso del foco dedicado al director iraní Abbas Kiarostami, integrado por cuatro de sus mejores películas, premiadas en los principales festivales internacionales: ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), A través de los olivos (1994), El sabor de la cereza (1997) y El viento nos llevará (1999).



Entre los estrenos, se destacan Estaba en casa, pero..., de la cineasta alemana Angela Schanelec, ganadora por esta película del Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale 2019, y Kala Azar, opera prima de la videasta griega Janis Rafa, consagrada en el Festival de Rotterdam 2020. También será estreno de Mubi la comedia independiente Shiva Baby, debut en el largometraje de la jovencísima Emma Seligman (canadiense de nacimiento, neoyorquina por adopción), que en noviembre pasado participó de la Competencia Oficial del Festival de Mar del Plata.



Hay otros estrenos con mujeres detrás de cámara. En el corto Correspondencia (2020), las cineastas Carla Simón (de España) y Dominga Sotomayor (de Chile) intercambian cartas visuales que abarcan lo personal y lo político. Y en el largo Beauty and The Dogs, que tuvo su premiere en la Quincena de los realizadores del Festival de Cannes 2017, la tunecina Kaouther Ben Hania narra la ordalía (inspirada en una historia real) de una joven violada por agentes de policía, que lucha por sus derechos a pesar de que la investigación está en manos de los perpetradores.

A su vez, el ciclo "Sexo, Verdad y Videocassettes: Activismo Feminista Francés", comienza con Sois belle et tais-toi (Callada sos más linda), un documental dirigido en 1981 por la actriz Delphine Seyrig, que además de ser la musa de Alain Resnais y Marguerite Duras fue una militante del feminismo, como lo prueba esta película recuperada en el Forum de la Berlinale 2019 donde Seyrig entrevista a 23 colegas, desde Jane Fonda hasta Maria Schneider pasando por Shirley MacLaine, Barbara Steele, Viva y Anne Wiazemsky, que narran sus dificultades para escapar del lugar de "mujer-objeto" en que las ponía no sólo la gran industria sino también los cineastas más celebrados y progresistas.

Y celebrando el Mes del Orgullo LGBTQ, Mubi presenta un programa doble (The Female Closet + Love Other) dedicado a la documentalista Barbara Hammer, icono lésbico y feminista del cine mundial, más una selección especial extraida de su inmenso pero siempre selectivo catálogo, que incluye películas recientes como Welcome to Chechnya, de David France, y Rafiki, de Wanuri Kahiu, además de títulos clásicos, tales como Happy Together, de Wong Kar Wai, Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar y la injustamente olvidada Merry Christmas, Mr. Lawrence, del japonés Nagisa Oshima, con David Bowie, nada menos.

Quienes recién empiecen a navegar la plataforma, se podrán encontrar con focos y retrospectivas dedicadas a Eric Rohmer, Ken Loach, Wong Kar Wai, Chris Marker, Robert Bresson, Jonas Mekas, Philippe Garrel, Wim Wenders, Claude Chabrol, Michael Haneke y nombres menos conocidos como la directora turca Pelin Esmer o la islandesa Nietzchka Keene, de quien se puede ver la muy recomendable Cuando fuimos brujas (1990), relato medieval protagonizado por una Björk por entonces casi adolescente.