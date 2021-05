La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, aseguró que trabaja para la unidad de Juntos por el Cambio, pero señaló que si hay una interna en el espacio opositor "debe desarrollarse de la forma más civilizada posible", y aseguró que tiene "diálogo con todos los sectores" de esa alianza.



"Nosotros trabajamos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero si hay una interna, que sea lo más civilizada posible. Yo tengo diálogo con todos. Con personas muy cercanas a (Mauricio) Macri también. Podemos tener diferencias pero nos queremos. Además, hay que integrar al peronismo republicano. Con quien más afinidad tengo es con la línea de (Miguel Ángel) Pichetto", señaló Carrió en declaraciones a Radio Continental.



La cofundadora junto a Macri de Cambiemos, la coalición que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, consideró que debido a la pandemia, es un momento para "tener templanza", y observó que "el mercado necesita previsibilidad".



"A mí me preocupa la Argentina. Con el tiempo voy a tener razón. Soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos; este es un momento de templanza. No soy golpista. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan problemáticos para la Argentina. Después se verán las incompetencias", remarcó Carrió.



Y en ese sentido, apuntó: "El mercado necesita ser previsible, esto es lo que no entiende el Gobierno. Si me comprometo a entregar una cosa, no puedo responder que no puedo porque el Gobierno no me lo permite".



Acerca de la pandemia, la exdiputada nacional evaluó que "todavía nos quedan los peores meses", y pidió que "tengan cuidado los chicos para preservar a su familia y a ellos mismos" ante los contagios.



"Hay que acortar los tiempos de restricciones y que sea previsible, porque la gente está teniendo problemas de salud mental. A la gente hay que convencerla más de los cuidados. Creo que es mejor convencer que prohibir, la sola prohibición genera estrés", agregó. Y en ese sentido, aportó: "Es cierto que se desconocía el virus, pero fuimos el país con la cuarentena más larga. La gente está cansada y no ve un futuro. Pero lo importante es saber que en septiembre vamos a estar vacunados a pesar de los errores".



"Siento que todo va a pasar. En septiembre los casos van a bajar y va a estar vacunada una parte importante de la población. Si hubiésemos estado vacunados, no habría estas restricciones", manifestó.