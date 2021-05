El Instituto Goethe pone en junio de forma gratuita varias propuestas de cine alemán, clásico y contemporáneo, a las que se podrá acceder vía streaming a través de la página de la institución.



Los primeros y terceros martes de cada mes, entre junio y noviembre, se mostrará una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito en el marco del Haus-Kino.



El ciclo lo inaugurará la temática “Excluidas” con "Rompeestructuras", de Nora Fingscheidt, y "Lost in face", de Valentin Riedl.



Además, Fingscheidt y Riedl participarán el sábado 19 en una charla en vivo, moderada por Diego Brodersen.



Durante junio, en tanto, sigue la muestra "Improntas de resistencia" desde la plataforma Goethe On Demand, como una alternativa al cierre de las salas cinematográficas por la prolongada pandemia.



En el ciclo, los realizadores y realizadoras dan testimonio de importantes procesos emancipatorios y movimientos de protesta acontecidos en los últimos cuarenta años en Alemania, con acceso a los 14 filmes, siete de ellos con subtítulos en español, como "El factor subjetivo", de Helke Sander y "Losers and winners", de Michael Loecken y Ulrike Franke.