El Gobierno de Neuquén anunció que esta semana continuará restringida la circulación entre las 18 y las 6, y que se mantendrá la suspensión de clases presenciales, entre otras medidas para mitigar la pandemia de coronavirus. "No estamos en contra de la circulación y de la actividad, estamos en contra de bajar la guardia y de que se pierda la vida de los neuquinos, por eso por esta semana hemos establecido este dispositivo", manifestó el gobernador Omar Gutiérrez. "En esta semana que viene no hay grandes modificaciones", agregó, "este es un plan integral, de medidas focalizadas, transitorias y flexibles porque este virus tiene un comportamiento exponencial tremendo. Vamos a abrir las puertas para que aquellos trabajadores no esenciales que no pudieron trabajar durante la semana pasada puedan desempeñarse".