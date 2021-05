Después del congreso del Partido Socialista de este viernes donde la fuerza ratificó su pertenencia al Frente Progresista, y a horas del cierre de inscripción para las alianzas de cara a los comicios de este año; el ex gobernador Antonio Bonfatti aseguró que “yo no hablo de candidaturas. Yo hablo de tener el barco listo y después se verá quiénes son los timoneles”. Ninguno de los 463 delegados del PS hizo mención al macrismo, pero Bonfatti ya había advertido al día siguiente de la despedida a Miguel Lifschitz en la biblioteca Argentina, “que nadie se confunda en esto” en referencia a la imposibilidad de confluir en un frente de frentes con el PRO. Consultado por Rosario/12 insistió en la idea y dejó un mensaje para los radicales: “Nosotros no le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer. En el socialismo tenemos en claro desde hace muchísimos años lo que pretendemos que es construir un espacio frentista que piense en un proyecto progresista”.

El ex gobernador socialista explicó que “no le vamos a decir a nadie, a ningún partido político lo que tiene que hacer. En el socialismo tenemos en claro desde hace muchísimos años lo que pretendemos que es construir un espacio frentista que piense en un proyecto progresista”. Y agregó que “eso tiene traducción clara en muchas de nuestras publicaciones y por eso estos proyectos se pueden rastrear en los planes estratégicos de Rosario y de la provincia. En nuestros programas de gobierno, el que presentó Hermes Binner, el que presenté yo y el que presentó Lifschitz. Nuestras candidaturas y nuestra forma de proceder. Allí está el progresismo y en el Frente empezamos siendo tres partidos políticos y ahora somos ocho. Si alguno cree que ya no tiene sentido pertenecer al progresismo allí tendrá las puertas abiertas para irse, como así también las puertas estarán abiertas para quienes quieran sumarse”.

Bonfatti señaló que “siempre hay que mantener los principios, no se puede ir de un lado para otro. En esto hay que ser muy claros. Nosotros vivimos también la etapa de la Alianza donde claro, estaba en frente la re-re de (Carlos) Menem y la destrucción del aparato productivo; entonces se formó la Alianza. Ahora, ¿cuánto duró gobernando? Porque no hubo participación de todos los sectores, nosotros fuimos espectadores y al año nos fuimos de ese proyecto porque indudablemente no había participación para nadie. Y además hay que compartir propuestas porque juntarse para ganar una elección solamente, es hacerle mal a la política”.

El dirigente socialista se quejó de que “hoy no se debate nada en Argentina. Hoy es uno contra otro a ver quién le pinta la cara al otro, pero no hay propuestas serias”. Y describió al panorama político como “muy complejo, porque en Argentina venimos mal porque hace 38 años que hemos recuperado la democracia y estamos cada vez peor. Es insostenible un 45% de pobreza en este país”, aseguró. Y agregó que “hay una sucesión de un gobierno tras otro donde las cosas se van agravando, entonces hay que encontrar una alternativa pero una alternativa no se construye a partir del odio al otro. Se construye sumando y acá indudablemente parece que el camino es ver cómo le pongo palos en la rueda al otro pero sin propuesta y eso es lo grave”.

En tren de evaluar la gestión del gobernador Omar Perotti, Bonfatti aseguró que “es un gobierno que no tiene ideas innovadoras. Peor todavía, ha destruido cosas positivas que se hicieron anteriormente. Cambiándole el nombre a determinadas cosas como para hacerlas aparecer como nuevas”. Y aseguró que “está muy carente de cuadros técnico-políticos algo que empieza a ser un déficit de varios partidos. Y eso es algo que se siente y que no es bueno para la población que empieza a descreer de las soluciones que da la política que terminan no siendo soluciones”.

Como contrapartida, en el gobierno municipal “(Pablo) Javkin tiene claro el horizonte, sabe dónde quiere ir y es un gran articulador político. Lo veo trabajando y visitando permanentemente los barrios y las instituciones, muy activo”.

Bonfatti aseguró que tomó la decisión de dejar la presidencia del partido “porque después de 50 años de militancia uno no tiene que atornillarse a los cargos y hay que dar espacio a las nuevas generaciones. Los liderazgos se van construyendo e irán surgiendo en el camino. Nuestro partido tiene 125 años con buenas y con malas pero siempre manteniendo los ideales. Y se construye desde lo colectivo, desde la práctica, desde el estudio”.

-¿Y se ve usted como candidato?

-Yo no hablo de candidaturas. Yo hablo de tener el barco listo y después se verá quiénes son los timoneles- concluyó.