El largometraje argentino El maestro, de Cristina Tamagnini y Julián Dabien, se alzó con dos lauros en la edición virtual de la octava edición del Festival Construir Cine que finalizó este domingo.



El encuentro sobre el mundo del trabajo organizado por el canal Construir TV y la Red Social UOCRA que según sus responsables contó con 15000 visitas únicas en sus cinco sedes digitales, distinguió a El maestro en el rubro largometraje local. La película además sumó el galardón de los Cronistas Cinematográficos de Argentina.



Entre las propuestas internacionales el rubro documental premió a Let Me Have My Hand Again, del ruso Konstatin Selin; entre las ficciones se impuso Bon Cage, del canadiense Taylor Olson; y los cortometrajes distinguieron a dos propuestas españolas: el documental Cosiendo futuros, de Enrique Rey Monzón y la ficción Xoves de comadres, de Noemí Chantada Puime.



En el apartado de cortos locales, se impuso Cucaracha, de Agustín Touriño; mientras que el premio cine.ar fue para El último diariero, de Ana Lamonica| y entre las obras de Videominuto El sabor del sol, de Benjamín Soler Montoya se impuso en dos categorías.