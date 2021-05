“Es algo horrible y no tiene explicación, nos sentimos desahuciados, vacíos. Impotentes de saber que podría haber sido distinto”, confió su hermano Sergio a Catamarca/12.



Javier Contreras tenía 48 años. La familia expresó el dolor y la indignación por una muerte que “se consideraba evitable”, según la campaña iniciada por sus amigos en las redes sociales. “Estamos todos destrozados. Creemos que si hubiera sido vacunado, hoy otra sería la historia”, lamentaron.

Su familia asegura que “era un persona, sana, deportista, no fumó nunca, no tenía enfermedades anteriores”. Su hermano Sergio, quien accedió a la entrevista por mensajes de Whatsapp porque “ya no me queda voz; dejó a mis padres uno de sus hijos, y debe ser lo peor del mundo. Dejó una hija a la cual amaba con todo su ser, y toda una familia y amigos que no encuentran consuelo”. Contó, además, que “hoy tengo otro hermano que quedó internado”.

“Le pido, le suplico al señor Gobernador que ponga esas vacunas que están pidiendo para los bancarios. Mi hermano ya no está, pero a él le hubiera gustado que yo haga esto de luchar por algo que él quería, que lo que pasó con El Negrito no quede en vano”.

Marcelo González, representante de la Asociación Bancaria, dijo que la entidad realizó una presentación al Gobierno para pedirle que vacunen al personal bancario el 26 de enero de este año. “Llevamos más de cien días sin respuestas”, aseguró. “Día a día el personal se ve más afectado porque los contagios son frecuentes y el personal debe irse a su casa o termina internado, y cada vez son menos los que tienen que cumplir labores”, explicó.

González comentó que “en su momento elevamos la nota como corresponde. En ese momento, luego de reunirse con el señor Gobernador, nuestra gerenta Zonal nos contesta por nota el 3 de febrero que el Plan de Vacunación estaba a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, y que en un plazo de 90 días nos iban a dar alguna novedad”.

Negativa oficial

El dirigente bancario relató que luego se anunció que estaban disponibles las vacunas para el sector. "Estábamos muy contentos, pero a las 48 horas cambiaron y sostuvieron que de Buenos Aires no autorizaban la vacunación. Luego hicimos notas a la señora Ministra en dos oportunidades en donde le pedían la vacuna, no nos respondió. Esto fue en marzo. Tratamos de ir por todos los niveles. El 7 de mayo, al no contestarnos hicimos otra nota a la Ministra pidiéndole otra audiencia institucional. Pasaron los días y el 13 de mayo nos contestan que se ajustan al Plan de Vacunación de acuerdo a la Resolución 145, donde consideraban que eran prioritarias aquellas actividades que hacían al correcto desenvolvimiento de todas las funciones del Estado provincial y del Ejecutivo. Nosotros no estábamos incluidos”.

Así expresaron su enojo familiares y amigos.

González también dijo que intenraron que el gobernador lo recibieran. "Pedimos audiencia el 18 de mayo y todavía no nos respondió. También por la misma causa el 21 de mayo, el Secretario General Sergio Palazzo le hace una presentación y le pide al Gobernador que tenga a bien disponer las vacunas que sean necesarias, que no son más de 350, ya que había compañeros ya vacunados por tener patologías de riesgo. Nuestras presentaciones son de público conocimiento de todos los delegados gremiales, tanto de la banca pública como de la privada. Lamentablemente hoy enterramos un compañero muy apreciado, muy joven”, lamentó, y agregó que hoy mantendrán una reunión con dirigentes que conforman la Asociación Bancaria para analizar medidas.

Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Palladino, dijo a Catamarca/12 que “entiendo el dolor, pero hay un montón de personas que están tan expuestas como los bancarios, por eso a partir de este fin de semana se comenzó a vacunar por edad. Hoy vamos con los de 56 años”.

“La única población que se vacunó en su totalidad es la de Salud. En esto entra en juego el criterio de esencial, pero nosotros preferimos llamarle personal estratégico. Porque esencial pueden ser todos.”

“Nos pareció más equilibrado vacunar por edad en toda la provincia y no por actividad. Empezamos por la población más vieja y los que tienen enfermedades crónicas, concluyó Palladino.