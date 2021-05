"Muerto el Rey, viva el Rey", parece ser el lema de la Conmebol: a menos de 12 horas de anunciar la suspensión de la Copa América 2021 en Argentina, la entidad que rige el fútbol sudamericano anunció este lunes que el certamen se disputará en Brasil en las fechas que estaban previstas, a partir del 13 de junio.

"¡La Copa América 2021 se jugará en Brasil!", celebró la Conmebol en su cuenta oficial de Twitter. "Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la Conmebol en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente!", completó el organismo el anuncio de la nueva sede.





Muy rápido se movió la Conmebol para salvar al torneo continental. Cerca de la medianoche del domingo, la entidad anunció que tomó la decisión de suspender el torneo en la Argentina a raíz de la difícil situación epidemiológica que se vive en el país. Un rato antes, el Gobierno, a través de la palabra del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, había dejado en claro que la decisión de suspender el certamen estaba muy cerca de ser tomada y sólo restaba que el presidente Alberto Fernández lo anunciara el lunes, después de una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la Conmebol no estaba dispuesta a una nueva postergación del torneo que ya había sido cancelado el año pasado por culpa de la pandemia. Aprovechando la infraestructura brasileña, organizadora de la edición de 2019, y con el favor del Gobierno de Jair Bolsonaro y la aceptación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el ente rector sudamericano hizo el gran anuncio para seguir adelante con el torneo, "evento deportivo del mundo más seguro del mundo", según lo calificó.





"La Conmebol agradece al Presidente Jair Bolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol por abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo. ¡Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas!", celebró la entidad.

Varias razones se conjugan para la rápida decisión de la Conmebol. Por un lado, la necesidad de no perder la facturación de los derechos de televisación del certamen, que ya había sido vendido en 2020, sin la chance de ofrecer nada a cambio. Por otro, el hecho de tener en el continente a todas las estrellas que brillan en Europa, sin competiciones con sus equipos. Una nueva postergación significaba olvidarse de nombres como Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez y compañía, teniendo en cuenta además que en 2022 se disputará el Mundial de Qatar. Y también, otro factor que no debe olvidarse es el cachet que se perdería cada Federación nacional si el torneo no se llevaba a cabo.

En definitiva, para la Conmebol el show debe seguir, aunque se deba mudar de Argentina a Brasil, con complicaciones, contagios y número de muertos bastante similares en proporción de habitantes.