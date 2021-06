Desde Santa Fe

De las 2.000.000 dosis de AstraZeneca que llegaron ayer a la Argentina, el 7,5% del lote le corresponde a Santa Fe por lo que el gobierno de Omar Perotti espera recibir esta semana 161.000 de vacunas, con el principio activo que se fabricó en nuestro país y en un proceso que se completó en México. La cantidad puede aumentar si llegan más remesas al aeropuerto de Ezeiza para acelerar la campaña de vacunación, que es el gran objetivo nacional. Ya la semana pasada, la provincia recibió 214.850 dosis entre el 24 y el 29 de mayo, que es un récord para seis días: 129.500 de AstraZeneca, 79.050 de Sputnik V 1 y 6.300 de Sputnik V 2. Así que hasta el 30, habían llegado al territorio santafesino 1.072.700 y se aplicaron 931.733, más del 86%. “Las vacunas se están colocando, todas las que llegan”, dijo la ministra de Salud Sonia Martorano, al descartar un supuesto atraso en el megaoperativo, que es el más importante en la historia de Santa Fe. Martorano reveló que la intención de la Casa Gris es adquirir vacunas en el exterior, lo que no parece tan sencillo. “La decisión política del gobernador Perotti es firme. Queremos comprar 2.000.000 de dosis, pero tienen que ser vacunas de calidad, porque cualquiera te ofrece vacunas, y cuando se averigua muchas veces no son serios. Se puede comprar, pero debe ser algo serio y de calidad, con lotes aprobados por Anmat. Es algo que se está trabajando y si existe la posibilidad, se va a hacer", adelantó.

"Todas las vacunas que llegan se aplican”, dijo la ministra Martorano. Y repasó el récord de la semana pasada. “El lunes 24 de mayo ingresaron 15.600 de AstraZeneca que se utilizaron como segunda dosis para completar la vacunación en los geriátricos de la provincia. En Santa Fe, los geriátricos están cuidados. No los vimos explotar como en otros lugares", pasó la factura. "El jueves, llegaron 67.000 también de AstraZeneca. Y el sábado 47. 000. Todo eso fue a segundas dosis. Pero también recibimos más de 70.000 Sputnik (en realidad, 79.050 del componente 1 y 6.300 del 2).

“Vamos a vacunar en forma conjunta, completando esquemas y colocando primeras dosis a efectivos de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario y a trabajadores de centros de día", subrayó Martorno. "Seguiremos bajando las edades. Los mayores de 60 años ya están todos vacunados y ahora empezaremos con el grupo que sigue, que es de 18 a 59 años, con comorbilidades".

La ministra de Salud ratificó que la intención de la provincia es comprar vacunas por fuera de las negociaciones que lleva adelante la Nación. “La decisión política del gobernador Perotti de comprar vacunas está. La posibilidad está. Pero hay situaciones en las que no se ve un horizonte claro para comprar algo serio y de calidad. Ahí es donde pueden haber trabas y dificultades para avanzar. Hay puertas abiertas en la negociación. La gran salida de la pandemia es la vacunación. Están llegando vacunas, pero si las mismas empresas no entregan a la Nación o a otros países es difícil que nos entreguen a nosotros, en Santa Fe. Estamos haciendo negociaciones con otras provincias para adquirir vacunas de calidad. El tema no es el número de dosis que podamos conseguir, sino que se consigan y que sean de calidad. Saber que estamos trayendo un producto de calidad”, agregó.

Hoy empieza junio, que va a ser “súper complejo”, advirtió Martorano por LT8. “No sabemos si llegamos al pico de casos. Ojalá la curva se esté amesetando”. “Cualquier respuesta del sistema de salud resulta insuficiente porque la agresividad del virus es muy alta”. El ataque del covid es muy “rápido”. “Un latigazo muy fuerte”, lo definió. Por eso uno puede pensar que quizás pueda durar menos en el tiempo, pero por lo pronto vamos a tener un mes de junio súper complejo” “No sabemos si los 3.607 casos que se dieron este fin de semana fueron el pico o si tendremos cifras mayores. Ya con el aumento de camas y el esfuerzo que se hizo, todo es poco, no alcanza, porque la virulencia del virus es tan grande que se requiere más respuesta”. Por eso, “hay que agradecer enormemente a los equipos de salud, a todos los que están al frente de esto de una manera increíble”, ponderó.

"Preocupa la cantidad de personas que ingresan por día con cuadros graves que requieren oxigeno y cuando la situación empieza a agravarse entramos en un cuello de botella", comentó Martorano. “Este año diversificamos la atención en terapias, para que no quede todo centralizado en Rosario y Santa Fe. Las regiones se fueron reforzando, pero en estos lugares también la capacidad está sobrepasada".

"A diferencia de la primera ola, donde el pico fue de 2.900 casos, hoy estaos e 3.600. Primero, los casos se dieron en el sur y cuando empezó a bajar (la ola) se trasladó al norte. Hoy tenemos casos diarios en toda la provincia".