Un total de quince elefantes asiáticos están migrando hacia el norte en la provincia meridional china de Yunnan y atravesaron varias poblaciones por el camino. Las autoridades pusieron en marcha un dispositivo para minimizar los daños que pudieran surgir del contacto entre paquidermos y humanos.

Los especialistas chinos siguieron hasta el momento el rastro de los animales por unos casi 500 kilómetros. tratando de guiarlos mediante barreras y usando comida como cebo. Usaron más de cuatro toneladas de plátanos, piñas y maíz utilizadas para llevarlos hacia una zona de baja densidad poblacional. Las imágenes de monitoreo muestran que la manada incluye seis elefantes hembras adultas, tres machos adultos, tres subadultos y tres crías.

El dispositivo de prevención de daños consta de 228 vehículos, además de cuatro excavadoras y tres drones. Las autoridades locales manifestaron que es poco común que estos animales de gran porte se muevan tan hacia el norte desde su hábitat tradicional.

Las imágenes publicadas por la televisión estatal muestran no solo el paso de los paquidermos por zonas habitadas, sino también puntos en los que decidieron alimentarse de la comida almacenada o sembrada por humanos.

"Estábamos durmiendo en el ático, y a eso de la una de la madrugada oímos ruidos. Me asomé a la ventana y vi dos elefantes adultos en el patio. Llamé al jefe del pueblo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido", relató un aldeano.

Los elefantes están ahora deambulando por el distrito de Eshan, luego de emprender un largo viaje a partir del 16 de abril desde la prefectura más meridional de la provincia. El grupo se encuentra a menos de 50 kilómetros de la capital provincial, Kunming, detalló la administración provincial de silvicultura y praderas.