Los cuatro torneos de Grand Slam, a través de la cuenta de Twitter de Wimbledon, ofrecieron este martes su "ayuda" a la tenista japonesa Naomi Osaka, quien se retiró de Roland Garros por la ansiedad que le genera enfrentar a los medios de comunicación.



"En nombre de los Grand Slam, ofrecemos a Naomi Osaka nuestro apoyo y ayuda de cualquier forma posible, ya que se toma un tiempo fuera de la cancha. Es una deportista excepcional y esperamos su regreso tan pronto como lo considere apropiado", indicaron los responsables de los Abiertos de Estados Unidos, Australia, Francia y Wimbledon en un comunicado que se publicó en la página del histórico certamen londinense.



Osaka, quien sufrió depresión en años anteriores, concretó su retiro el lunes pasado luego de recibir presiones, con multa económica incluida, por no atender a la prensa durante su presentación en Roland Garros.



"La salud mental es un tema muy desafiante que merece nuestra mayor atención. Es complejo y personal... lo que afecta a un individuo no necesariamente afecta a otro. Felicitamos a Naomi por compartir en sus propias palabras las presiones y ansiedades que está sintiendo y nos identificamos con las presiones únicas que los jugadores de tenis pueden enfrentar", agregaron sobre la situación de la número dos del mundo.



Los cuatro Grand Slam se comprometieron a promover la salud mental y el bienestar de los y las jugadoras "a través de nuevas acciones" en pos de mejorar la experiencia de los protagonistas en cada uno de los campeonatos.



El comunicado lleva la firma de Jayne Hrdlicka, presidente del Abierto de Australia; Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis; Ian Hewitt, titular del 'All Tennis England Club', y Mike McNulty, presidente de la Federación Estadounidense de Tenis.



Osaka, de 23 años, recibió el apoyo de deportistas como el estadounidense Mardy Fish, la bielorrusa Victoria Azarenka, la leyenda del tenis femenino Billie Jean King, y el basquetbolista Stephen Curry.