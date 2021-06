El comité científico que asesora al gobierno de Canadá autorizó a que se pueda cambiar de vacuna contra el coronavirus entre la primera y la segunda dosis, siempre que la característica de ambas sean de ARN mensajero (determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína).

Las personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca pueden recibir la segunda dosis de este mismo medicamento o bien una de otra vacuna de ARN mensajero, como Pfizer-BioNTech o Moderna, anunció el Comité Asesor Nacional de Inmunización (CCNI) en un comunicado.



A los canadienses que se administró una primera dosis de una vacuna de ARN mensajero se les debe ofrecer el mismo inmunizante para su segunda dosis, pero si no está disponible se les puede dar otra vacuna de ARN mensajero.



"La intercambiabilidad de las vacunas significa que usted puede recibir una primera dosis de vacuna y recibir de manera segura una vacuna diferente para su segunda dosis para completar la serie de vacunas necesarias para garantizar una protección óptima contra el covid-19", afirmó Howard Njoo, subdirector de la Oficial Federal de Salud Pública.



Al formular esta recomendación, el CCNI especifica que ha tenido en cuenta en particular el "riesgo de trombos con la vacuna AstraZeneca". También establece que la mezcla puede conducir a la "posibilidad de un aumento de los efectos secundarios a corto plazo incluidos dolores de cabeza, fatiga y una sensación general de malestar".



La combinación de vacunas de diferentes fabricantes no es nueva: se ha aplicado contra la influenza o la hepatitis A, explicó el comité. "Creo que tendremos que analizar de cerca lo que sucederá después de esta recomendación", dijo Theresa Tam, directora de Salud pública, cuando se le preguntó sobre el riesgo de que los canadienses rechacen la vacuna de AstraZeneca en la segunda dosis. "No queremos dejar dosis de vacunas sin usar", añadió.



Es potestad de las provincias canadienses decidir si aplicar o no esta recomendación. Varias de ellas anunciaron en mayo su decisión de suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca a las personas que reciben su primera dosis de vacuna como medida de precaución, debido al "aumento en el número de trombos vinculados". Sin embargo, continúa siendo utilizada para personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca y desean recibir una segunda dosis del mismo producto.

Canadá, que compró seis veces la cantidad de vacunas que precisa para inmunizar con dos dosis a su población, busca distribuir vacunas de AstraZeneca antes de que se venzan. Hay provincias más necesitadas que otras y apremia la fecha de vencimiento de algunas partidas que todavía no se usaron.