La Selección argentina que conduce Lionel Scaloni cerró este martes una nueva jornada de trabajo con la novedad de que al fin el entrenador completó su plantel de convocados con la llegada de Sergio Agüero, flamante incorporación del Barcelona, de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que este jueves iniciará con el choque entre el equipo nacional ante Chile. Sobre el cierre de la jornada se conoció también que Fausto Vera, volante de Argentinos Juniors, fue citado por el DT de modo preliminar en la lista de la Copa América.

En el anteútimo día de trabajo en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) antes de viajar a Santiago del Estero, sede del partido ante el conjunto trasandino, el ex atacante del Manchester City se sumó a la burbuja del combinado albiceleste. El "Kun" ofreció su mirada sobre Chile y también su particular parecer de la competencia sudamericana, a la que comparó con la primera división inglesa de la que acaba de emigrar, tras diez años en la elite del fútbol británico: "Siempre es un rival muy fuerte físicamente. Las Eliminatorias son muy complicadas, me hacen acordar un poco a la Premier League porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y tenés que estar concentrado al máximo. Nosotros tenemos un buen equipo y un buen grupo, ojalá hagamos las cosas bien".

El exfutbolista de Independiente, además, se refirió sobre a su situación particular en el equipo: debido a los pasos sanitarios que debe cumplir por su arribo internacional, está descartado para el duelo de este jueves, pero sí estará a disposición para el próximo martes en Barranquilla frente a Colombia. "Estoy ilusionado. Tenemos dos partidos importantes, sobre todo el primero, porque si hacemos las cosas bien nos va a dar mucha confianza. Al llegar más tarde que el resto de mis compañeros, no sé si tendré la posibilidad de jugar o no, tal vez no porque es muy reciente mi llegada, pero acá estaré apoyando a mis compañeros que lo harán lo mejor posible", explicó en diálogo con los medios oficiales de la AFA.

Fuera del radar cercano de las Eliminatorias y consultado sobre la nueva sede de la Copa América, Agüero se mostró crítico respecto del nuevo anfitrión: "Si está complicado en Brasil, no se puede jugar. Creo haber escuchado que cerraron las fronteras, es muy difícil opinar. Nosotros como jugadores queremos jugar pero el tema es buscar un buen lugar".

El plantel argentino, sin la presencia del nuevo jugador de Barcelona, continuó su anteúltima práctica sobre el césped de Ezeiza, en la previa del último día de trabajo antes de enfrentar a Chile, con la cabeza del DT puesta a definir su once final. este miércoles, la Selección se entrenará en horario matutino y luego se espera una conferencia de prensa del entrenador del combinado nacional, mientras que por la tarde está prevista la salida hacia Santiago del Estero, que desde las 21 del jueves será escenario del cruce en el estadio Madre de Ciudades.

Hubo una novedad de último momento que cerró la jornada albiceleste: el mediocampista Fausto Vera, según informó Argentinos Juniors mediante sus redes sociales, fue citado por Scaloni de manera preliminar para integrar el combinado para la Copa América, que ahora tiene 34 convocados.