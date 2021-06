Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci, son los encargados de juzgar al exconcejal Ramón Rodríguez (31) y al exgendarme Claudio Alberto Sánchez (31) por violación a una joven. Hoy, a partir de las 9.30, se realizará la última jornada de la audiencia, se escucharán los alegatos y luego se dará el veredicto.

Rodríguez y Sánchez llegaron a juicio imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven que ahora tiene 24 años. Según la denuncia, el abuso se cometió en la madrugada del 2 de febrero de 2019 en cercanías al Matadero Municipal ubicado en la zona rural cercana a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.



La denunciante declaró en el juicio el pasado 26 de mayo. Relató que conocía a Rodríguez desde antes de que se postulara a la concejalía. Por otro lado, no conocía a Sánchez hasta la noche en que sufrió el abuso sexual. La joven recordó que aquella noche fue a un baile alrededor de las 3.30, allí se encontraba el entonces concejal Rodríguez en compañía de "otro chico". Contó que Rodríguez trató de seducirla pero le pareció que estaba pasado de alcohol. Luego el joven el edil se fue y volvió más tarde, entonces ella le pidió que la acercara a su casa, y se fueron en el vehículo de Sánchez.

En el camino Rodríguez se le tiró encima, y comenzó a abusar de ella. "Y me empezó a agarrar los brazos, me golpeó la cara", relató. La joven dijo que intentaba defenderse y abrir la puerta de la camioneta, que fue lesionada por Rodríguez "en la muñeca", que le pegó un codazo en un pómulo y le dejó marcadas las rodillas en el muslo. Respecto a Sánchez contó que éste no hizo nada para defenderla o impedir el abuso. Finalmente la joven logró salir de la camioneta, se cayó, se levantó y empezó a correr.

La chica fue rescatada por una mujer que la llevó hasta un local comercial, desde donde llamaron a la policía. Pero cuando llegaron los policías le dijeron que estaba alcoholizada y que busque a su madre, y con ella la llevaron a hacer la denuncia, a pesar de que la víctima ya era mayor de edad.



Asimismo, la joven declaró en el debate que el hermano de Rodríguez intentó sobornarla para que retirara la denuncia. Añadió que también amenazaron con provocarle daño a su hijita y a su familia, y que una mujer la hostigaba por las redes sociales diciendo que ella era una "mala influencia". Dijo que estas amenazas le provocaron miedo.



También declaró la madre de la denunciante y ratificó el relato de su hija. Recordó que cuando la policía llevó a su hija a su casa, ella estaba mojada, tenía la blusa blanca sucia con marcas de sangre.

Esta mujer también declaró que después del abuso, un hombre que se presentó como secretario del Concejo Deliberante fue a su casa y habló con ella y su marido, les decía que tenían que convencer a su hija para que levantara la denuncia, porque los acusados eran personas con poder, dinero, que le podían hacer algo. La joven no estaba en ese momento en la casa.

Luego, con la representación del abogado Pablo Cardozo Cisneros, la joven denunció este hostigamiento con el que la revictimizaban. La madre dijo que su hija quedó afectada psicológicamente después de la violación.



La fiscala de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Soledad Filtrín Cuezzo, y Cardozo Cisneros, que participa como querellante en representación de la víctima, tuvieron que oponerse varias veces a las preguntas de la defensa, a cargo de los abogados Héctor Velaztiqui y Ricardo Isaac, y fundamentaron que eran revictimizantes.

A la madre de la víctima Isaac le preguntó si tuvo otras situaciones en que su hija haya sido víictima de abuso sexual. Velaztiqui le preguntó si después de la violación su hija habia ido a alguna fiesta y si salió en época de Carnaval. En cada caso, la Fiscalía y la querella se opusieron a esas preguntas.