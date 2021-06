El ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, confirmó ayer a Salta/12 que el 95 por ciento de las camas destinadas a las unidades de terapia intensiva (UTI) para pacientes con covid-19 están ocupadas en la capital salteña.

La consulta se realizó debido a información extraoficial que sostenía que de 175 camas UTI Covid que hay en Salta Capital, solamente quedaban 5. Esteban detalló que de todas maneras se está manejando la logística necesaria para habilitar un mayor número de camas. Si bien en la provincia la ocupación de camas UTI Covid ronda un 90 por ciento en total, la situación en los departamentos del sur generó que los pacientes sean trasladados a la capital salteña la ocupación total de las camas de las terapias intensivas del interior provincial.



El sistema de salud ya se encuentra estresado y los trabajadores de la Salud lo están percibiendo dado que, según el secretario gremial de ATE, Víctor Chuquisaca, ya se empezó a trabajar en doble turno. En este contesto Chuquisaca criticó el relajamiento de la sociedad, dijo que se ve una mayor circulación y a muchas personas que continúan incumpliendo con el correcto uso del barbijo, además de no respetar tampoco el distanciamiento social.

Por ahora, sin desfile

Otros consultados se manifestaron contra la intención de las organizaciones de gauchos de realizar un desfile el 17 de junio, en conmemoración de los dos siglos de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. “Es una decisión que tiene que tomar el COE, pero cómo está hoy (la situación epidemiológica), no se realizará el desfile, pues hay que reducir la circulación”, dijo el ministro Esteban.

Para el titular de la cartera sanitaria salteña se debe rescatar que pese a que los números de contagios son mayores a los de septiembre del año pasado, cuando fue el pico de la pandemia, “el sistema sanitario está dando respuesta”.

Con la intención de alivianar la carga sobre el sistema de salud se dispuso la suspensión de cirugías programadas en el sector privado de la salud. A partir de hoy solo se atenderán las cirugías críticas y de emergencia, para dar mayor contención a los pacientes con covid-19.

El vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta (ACLISASA), Mariano Gutiérrez, sostuvo que suspender las cirugías perjudica de manera importante al sector privado de la salud. Ello porque los costos de algunas de estas intervenciones son mayores a los que implican la atención de un paciente con la covid-19. Sostuvo que las entidades sanitarias del sector privadp muchas veces deben amortizar el costo de un quirófano equipado con tecnología de punta que implica un gasto total de entre 15 y 20 millones de pesos.

Algunas de las respuestas que dio el gobierno provincial para ayudar a sobrellevar esta situación de los operadores de salud privados es la exención del impuesto a las actividades económicas hasta septiembre. “Obviamente que no alcanza”, dijo Gutiérrez. Añadió que las obras sociales nacionales o sindicales “han dado aumentos muy por debajo de la inflación”, muchas veces con reconocimientos de un 20 a un 25 por ciento. Destacó que en este contexto, solamente la obra social del IPS acercó su recomposición un poco más al nivel inflacionario con algún adicional pero, de todos modos, “la inflación para el sector de la salud rondó un 70 por ciento el año pasado”, afirmó.

En su análisis, consideró que la suspensión de las cirugías durante el año pasado generó que muchos pacientes con diversas patologías no vayan a controles preventivos y hoy tengan agravado su cuadro de salud. Esto genera que ocupen las camas que antes no ocuparon. Esta situación, más una falta de restricción a la circulación y por lo tanto mayores atenciones de accidentes, por ejemplo, hace que el “suspender cirugías abra una ventana pero no como el año pasado cuando el 90 por ciento de las camas eran para covid”, concluyó el vocero.