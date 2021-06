El Festival Internacional de Cine Cannes lucha por volver a la normalidad con una potente sección oficial, plena de nombres de grandes autores en todas las secciones oficiales, aunque esencialmente eurocéntrica y con una notoria ausencia de producciones latinoamericanas, según los anuncios hechos este jueves por la mañana en París, a cargo del delegado general del certamen, Thierry Frémaux. Tras la cancelación del festival 2020, debido a la pandemia, esta nueva edición se celebrará del 6 al 17 de julio con proyecciones presenciales y sin aforos especiales, al cien por ciento de su capacidad en las salas, aunque habrá test obligatorios de antígenos cada 48 horas para todos los asistentes, ya sean cineastas, productores, agentes de ventas o periodistas.



Con 24 títulos en competencia oficial (un número más elevado que de costumbre), 18 en la segunda competencia Un certain regard, 12 películas en total entre Fuera de Competencia, Cine de Medianoche y Funciones Especiales, la gran novedad del festival de este año es la incorporación de la sección no competitiva Cannes Premiere, con otros diez títulos, todos de cineastas de renombre, con lo cual la selección oficial 2021 será la más nutrida de la historia del festival. Al redoblar la apuesta en tiempos de pandemia, cuando todos los otros festivales tienden a reducir su programación, Frémaux describió las películas de esta nueva sección como aquellas “que podrían haber sido parte de la competencia oficial y que no queríamos que se proyectaran en ningún otro lugar”. Y todavía faltan anunciarse, la semana próxima, las secciones paralelas de la Quincena de los Realizadores y de la Semana de la Crítica, organizadas por equipos de programación independientes, ajenos a la organización oficial.

Algunas de las películas más esperadas de esta edición anunciada hoy incluyen el musical Annette, del francés Leos Carax, con Adam Driver y Marion Cotillard, que dará inicio al festival; el thriller de época del holandés Paul Verhoeven Benedetta, ambientado a finales del siglo XV y protagonizado por Virginie Efira como una monja novicia lesbiana; y la comedia The French Dispatch, de Wes Anderson, con Tilda Swinton, Benicio del Toro, Bill Murray y Timothée Chalamet, entre otras estrellas.

Annette, del francés Leos Carax

Aunque la competencia –cuyo jurado presidirá Spike Lee- incluye a muchos directores bien conocidos en la Croisette, de quienes se esperaba su reaparición en la selección, como el italiano Nanni Moretti y el francés Jacques Audiard, ambos ganadores de la Palma de Oro en ediciones anteriores, otros son sorpresas. Es el caso de las películas Nitram del director australiano Justin Kurzel; Casablanca Beats, del marroquí Nabil Ayouch, o Lingui, del director nacido en Chad, Mahamat-Saleh Haroun. Tres películas israelíes se exhibirán en distintas secciones de la Selección Oficial, incluida Ahed's Knee de Nadav Lapid, ganador del Oso de Oro de la Berlinale 2019 con Sinónimos y que ahora va por la Palma de Cannes. Es también el caso de la directora húngara Ildikó Enyedi, Oso de Oro de Berlín 2017 por En cuerpo y alma y que ahora compite en Cannes con La historia de mi esposa, protagonizada por Léa Seydoux y Louis Garrel.

Muy lejos todavía de la paridad con sus colegas masculinos, el número de títulos de competencia dirigidos por mujeres empata al menos con la marca de 2019. Serán cuatro. A la húngara Enyedi, se suman tres francesas: Julia Ducournau con Titane, Catherine Corsini con La fracture, y Mia Hansen-Love con Bergman Island, un melodrama sobrenatural con Mia Wasikowska, Tim Roth y Vicky Krieps, sobre un par de cineastas estadounidenses que viajan a la célebre isla sueca de Färo en busca de inspiración para escribir sus respectivas películas.

El anuncio, sin embargo, no ha sido todavía de la programación completa: quedan aún títulos por desvelar, pero llama la atención la ausencia de nombres latinoamericanos. Por ahora, solo se han hecho públicos el de la mexicana Tatiana Huezo, con su film Noche de fuego en Un certain regard, y el del brasileño Karim Aïnouz con O marinheiro das montanhas en Proyecciones Especiales. Tampoco habrá películas producidas por Netflix, que hubieran ido fuera de concurso. Fremáux explicó que la plataforma rechazó las condiciones ofrecidas por el festival y eso impedirá que se pueda ver The Power of The Dog, de Jane Campion, la única cineasta mujer ganadora de la Palma de Oro (con El piano, 1993). A su vez, Frémaux indicó que aún no puede revelar el título de un estreno de gran proyección internacional (¿West Side Story, de Steven Spielberg?; ¿Dune?, de Denis Villeneuve?; ¿la nueva de James Bond, No Time to Die?) para proyectar simultáneamente en la playa y en el Palais des Festivals como película de clausura.

La lista completa de las películas anunciadas hoy es la siguiente:

Competencia Oficial

Annette (Francia-México-Estados Unidos-Suiza-Bélgica-Japón-Alemania), de Leos Carax, con Marion Cotillard y Adam Driver - Película de apertura

(Francia), de François Ozon, con Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, André Dussollier, Géraldine Pailhas y Éric Caravaca A Hero (Irán), de Asghar Farhadi

Un Certain Regard

Moneyboys , de C.B Yi (Austria-Francia-Bélgica). Opera prima

, de C.B Yi (Austria-Francia-Bélgica). Opera prima Blue Bayou , de Justin CHON (Estados Unidos), con Justin Chon, Alicia Vikander y Mark O'Brien

, de Justin CHON (Estados Unidos), con Justin Chon, Alicia Vikander y Mark O'Brien Freda , de Gessica Généus (Haïtí). Opera prima

, de Gessica Généus (Haïtí). Opera prima House Arrest , de Alexei German Jr. (Rusia)

, de Alexei German Jr. (Rusia) Bonne Mère , de Hafsia Herzi (Francia)

, de Hafsia Herzi (Francia) Noche de fuego , de Tatiana Huezo (México)

, de Tatiana Huezo (México) Lamb , de Valdimar Jóhansson (Islandia-Suecia-Polonia), con Noomi Rapace. Opera prima

, de Valdimar Jóhansson (Islandia-Suecia-Polonia), con Noomi Rapace. Opera prima Commitment Hasan , de Hasan Semih Kaplanoglu (Turquía)

, de Hasan Semih Kaplanoglu (Turquía) After Yang , de Kogonada (Estados Unidos), con Colin Farrell y Jodie Turner-Smith

, de Kogonada (Estados Unidos), con Colin Farrell y Jodie Turner-Smith Let There Be Morning , de Eran Kolirin (Israel)

, de Eran Kolirin (Israel) Unclenching The Fists , de Kira Kovalenko (Rusia)

, de Kira Kovalenko (Rusia) Women Do Cry , de Mina Mileva y Vesela Kazakova (Bulgaria-Francia), con Maria Bakalova

, de Mina Mileva y Vesela Kazakova (Bulgaria-Francia), con Maria Bakalova Rehana Maryam Noor , de Abdullah Mohammad Saad (Bangladesh)

, de Abdullah Mohammad Saad (Bangladesh) Great Freedom , de Sebastian Meise (Austria)

, de Sebastian Meise (Austria) La civil , de Teodora Ana Mihai (Rumania-Bélgica-México). Opera prima

, de Teodora Ana Mihai (Rumania-Bélgica-México). Opera prima Gaey Wa'r, de Na Jiazuo (China). Opera prima

The Innocents , de Eskil Vogt (Noruega)

, de Eskil Vogt (Noruega) Un Monde, de Laura Wandel (Bélgica). Opera prima

Fuera de Competencia

De Son Vivant , de Emmanuelle Bercot (Francia), con Catherine Deneuve, Benoît Magimel y Cécile de France

, de Emmanuelle Bercot (Francia), con Catherine Deneuve, Benoît Magimel y Cécile de France Emergency Declaration , de Han Jae-Rim (Corea del Sur)

, de Han Jae-Rim (Corea del Sur) The Velvet Underground , documental de Todd Haynes (Estados Unidos)

, documental de Todd Haynes (Estados Unidos) Bac Nord , de Cédric Jimenez (Francia)

, de Cédric Jimenez (Francia) Aline, The Voice Of Love , de Valérie Lemercier (Francia-Canadá)

, de Valérie Lemercier (Francia-Canadá) Stillwater, de Tom McCarthy (Estados Unidos), con Matt Damon, Abigail Breslin y Camille Cottin

Función de Medianoche

Bloody Oranges, de Jean-Christophe Meurisse (Francia)

Cannes Premiere

Hold Me Tight , de Mathieu Amalric (Francia)

, de Mathieu Amalric (Francia) Cow , de Andrea Arnold (Reino Unido)

, de Andrea Arnold (Reino Unido) Love Songs For Tough Guys , de Samuel Benchetrit (Francia)

, de Samuel Benchetrit (Francia) Deception , de Arnaud Desplechin (Francia)

, de Arnaud Desplechin (Francia) Jane par Charlotte , de Charlotte Gainsbourg (Francia). Opera prima

, de Charlotte Gainsbourg (Francia). Opera prima In Front Of Your Face , de Hong Sang-Soo (Corea del Sur)

, de Hong Sang-Soo (Corea del Sur) Mothering Sunday , de Eva Husson (Francia)

, de Eva Husson (Francia) Evolution , de Kornél Mundruczo (Hungría)

, de Kornél Mundruczo (Hungría) Val , de Ting Poo y Leo Scott (Estados Unidos)

, de Ting Poo y Leo Scott (Estados Unidos) Jfk Revisited: Through The Looking Glass, de Oliver Stone (Estados Unidos)

Proyecciones Especiales