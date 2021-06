La directora alemana Angela Schanelec, una de las exponentes de la denominada Escuela de Berlín, tuvo el reconocimiento de la crítica con su última película I Was at Home, But (Estaba en casa, pero), film por el que ganó el premio a Mejor Dirección en los Festivales de Berlín y de Mar del Plata. Según el sitio Mubi, la narración elíptica de este drama "captura el profundo dolor de una familia que enfrenta una crisis, creando un retrato profundo y hermoso de la maternidad y el parentesco".

Este drama de 2019 tiene como protagonista a Astrid, una mujer de cuarenta años y madre de dos hijos que lucha por recuperar el equilibrio tras la muerte de su marido. En ese marco, deberá enfrentar nuevas preguntas desde todos los ángulos, incluso las actividades simples como comprar una bicicleta o participar en una obra de arte, que están plagadas de desafíos inesperados.

Disponible en la plataforma Mubi