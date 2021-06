Rapero y productor, Pedro Lyricko nació en Haití y vive en Rosario desde 2014. Pero la música lo sigue desde antes, influido por el freestyle y la balada francesa. Ya en la ciudad, el camino musical lo llevó a concebir Preface (2017) y Blue (2019), éste con la producción artística de Trato Grosso. Ahora es el turno de Sezon Lapli, su nuevo EP, que desde hoy circula por las plataformas digitales. Como dice el músico a Rosario/12: “Es un trabajo casi en su totalidad producido por mí, y en verdad es muy íntimo”.

La intimidad aludida es parte inmanente de la escucha de Sezon Lapli: la voz de Lyricko casi susurra, apegada a sonidos que le acompañan o, casi, completan la rítmica musical de cada frase, en criollo haitiano. Un sentir general comulga con cada sonido. Y esto debe ser necesariamente así. “Debía transmitirlo a partir de mi idioma, también para que Haití no sólo sea lo que se diga desde un diario”, explica el músico.

Sezon Lapli guarda su significado: “Temporada de Lluvias”. Un período característico de Haití, problemático y de sensibilidad particular, pero nada ajeno a lo que la lluvia sugiere en cada uno: “estará relacionado de distinta manera con cada persona que escuche, gracias al ambiente y a los sonidos, algo muy importante para mí”, agrega. “En Haití, la temporada de lluvias es muy intensa. Cuando era niño no me preocupaba, pero cuando crecí lo comencé a disfrutar menos, tenía que ir a la escuela y hacer mis cosas. Ahora, al estar fuera del país, me produce mucha nostalgia. Por eso, me resultaba muy interesante recrear esos ambientes, y es por eso que el disco comienza de una manera más clara, un poco feliz, pero termina siendo muy nostálgico”, explica Lyricko.

-¿Cómo notás se vive la lluvia acá?

-Para mí, acá tiene una connotación muy positiva, la gente la disfruta. Pero también es un momento donde te encontrás con vos mismo, donde te hacés preguntas que no podés responder. Un momento muy íntimo y nostálgico.

-Algo que de alguna manera está presente en tus sonidos.

-Antes que por las notas musicales, quise guiarme por la emoción, por lo que te sucede cuando algo te genera emoción. Quise hacer lo mismo. Mi trabajo seguramente tenga errores, pero suena como quería. Muchas de las letras son sobre las lluvias, y surgieron de mirar fotos viejas, que me hicieron dar cuenta de lo rápido que pasan los años. A veces tengo ganas de volver, de ver las montañas, donde el cielo es gris pero las noches son muy claras. El segundo tema es un mensaje de WhatsApp, que le había mandado a un amigo pero que guardé, donde hablo de cómo me siento, de mis dudas, de no saber qué hacer. Fue un momento que me permitió acumular muchas experiencias, donde por lo menos entendí un par de cosas. Es un crecimiento, entre dudas y experiencias positivas.

Como se refería, la producción íntegra del disco estuvo a cargo de Pedro Lyricko, a excepción de uno de sus tracks, “Outro”, realizado por Lusio, a cargo también del mix y parte del mastering. Lyricko llegó a tener presentaciones en vivo, junto a Amor Underground y acompañando al Bloque Antirracista. Tal como él distingue, “tengo la suerte de encontrarme con gente y artistas que admiro, que son mucho mejores que yo y me ayudan. Tengo experiencias muy positivas con artistas de Rosario, y una cosa que me sorprende es que, si bien estamos en crisis, nunca se dejó de producir; hay un nivel muy alto y me hace muy feliz ser parte de ellos, de ser integrado por gente que aprecio y a quienes les gusta lo que hago”.

