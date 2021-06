El presidente del banco BICE y dirigente industrial, José Ignacio De Mendiguren, tuvo un fuerte cruce con el economista de la derecha extrema Roberto Cachanosky, a quien le recordó su opinología sin sustento en la práctica y le criticó el apoyo a los modelos de especulación financiera. “El verdadero populismo es el financiero, y lo fomentan ustedes”, dijo el “Vasco” en un contrapunto que se dio en el canal TN.

Para explicar la manera en la que el país se encontraba al comienzo de la pandemia, de Mendiguren preguntó: “¿Cómo entró la Argentina a la crisis? Entró con un Renault 12 picado, gomas lisas y sin frenos”, como resultado de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri. Y recordó cómo Macri dijo hace poco que a las 7 de la tarde dejaba de trabajar para ver series de Netflix.

Por su parte, Cachanovsky manifestó que “la cultura del trabajo se fue a la cultura de la dádiva y destruye la empresa”. “Te matan con impuestos, no te dejan importar insumos, tenés problemas para poder comercializar: nadie va a invertir en un país en esas condiciones”, expresó. A lo que Mendiguren respondió que “ni bien asumió, Macri ya me dijo que me destruía. Liberó ingreso y egreso de capitales, subió la tasa de interés y planchó el tipo de cambio. Es más viejo que el agujero del mate y se llama bicicleta financiera y provocó el desastre de derrumbar a la Argentina en tres meses y terminar importando zapallitos de Venezuela”.

“Vos parecés un paracaidista ruso… Vienen, opinan, opinan y opinan y nunca manejaron ni el consorcio de un departamento. A la gente la confundís hace años y no das ni una sola propuesta”, acusó de Mendiguren. Hacia el final del programa, Cachanovsky pidió a los políticos dejar de "usar la democracia como una competencia populista para ver a quién le saca para darle a otro. El negocio de muchos políticos es tener pobres e indigentes”. Mendiguren retrucó: “El verdadero populismo es el populismo financiero que ustedes fomentan. Y ese no les molesta. Para ellos populismo es darle un plan social a alguien que tiene qué comer. Es una vergüenza que digan que la política quiere hacer pobres para tenerlos sometidos. Si hay alguien que hace pobres es la especulación financiera”.