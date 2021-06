Omar Perotti lo hizo. Construyó nomás espacio propio en el difícil universo del peronismo santafesino y hoy se materializa en un nombre propio, Hacemos Santa Fe. Tal es la facción que abre dentro del PJ provincial, a la par de las otras cuatro que hasta ahora repartían la representatividad del partido. Esta corriente se presentará de manera virtual esta tarde, con el testimonio de por lo menos 120 intendentes y presidentes comunales alineados ya con el gobernador, y de otros nombres del gabinete provincial y aledaños. El jefe de la Casa Gris no aparecerá, por guardar las formas institucionales que le incumben, pero será su acto de demostración de fuerza política con el que piensa jugar en el calendario electoral de este año, y más allá también. ¿Proyección nacional? En su entorno nadie lo afirma on the record, pero lo que sí dicen es que este armado será para durar dentro del PJ, más allá de setiembre.

Unos dicen que esta tarde nace el perottismo; otros sostiene que el perottismo ya existe y que lo de hoy será materializarlo en un sello y espacio concreto: Hacemos Santa Fe.

A las 17.30, por el canal de YouTube que ya tiene esta corriente, y sus cuentas en redes sociales, abrirán de manera virtual numerosos referentes de la política santafesina que en videos grabados expresarán su adhesión al nuevo espacio peronista. Hasta ayer a la tarde, habían confirmado 120 intendentes y presidentes comunales, y no solo del PJ, también vecinalistas y alguno que llegó desde el Frente Progresista, incluso.

El senador nacional Roberto Mirabella será el orador de cierre de esta presentación, en tanto principal operador político del gobernador. Pero antes se mostrarán varios nombres como los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Medio Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; de Seguridad, Jorge Lagna; de Educación, Adriana Cantero; de Producción, Daniel Costamagna; la secretaria de Igualdad y Género provincial, Celia Arena; y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freire.

Vale aquí destacar la adhesión a este armado del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, quien pasó de legislador al Gabinete provincial promovido por María Eugenia Bielsa. Hoy se alineará al núcleo perottista, confirmó una fuente del espacio a Rosario/12.

Es que no todo el gabinete suscribe a esta plataforma. Hay ministros que responden a otros sectores internos del PJ, como Roberto Sukerman o Silvina Frana. Lo mismo ocurre con la Legislatura, donde Perotti no goza de hegemonía propia, ni siquiera dentro del propio bloque Lealtad del Senado.

Es que Hacemos Santa Fe viene a instalarse en la mesa donde hasta ahora tallaban La Corriente (espacio referenciado en Agustín Rossi), Nuevo Espacio Santafesino (liderado por el senador Armando Traferri y al que pertenece la vice Alejandra Rodenas), Movimiento Evita y La Cámpora. Es una demostración de fuerzas para intentar erigirse como jefe del peronismo santafesino, en un partido presidido por alguien cercano a él como Ricardo Olivera aunque sin hegemonía clara de ningún sector en particular.

De todos modos, los voceros ya anticipan que el nuevo sector también se mantendrá dentro del Frente de Todos, el recipiente nacional del movimiento, más allá del estado de relaciones que hoy Perotti experimente con la Casa Rosada, en lo puntual, con el Presidente Alberto Fernández. Cerca del gobernador se anticiparon a los maledicentes que encuentran una coincidencia en el nombre del espacio con "Hacemos por Córdoba", un eslogan que acuñara el cordobés Juan Schiaretti, de buenas migas con el rafaelino. Y para aclararlo, señalan que Perotti en campaña a intendente en la Perla del Oeste había usado antes el eslogan "Hacemos por Rafaela".

En el haber, Hacemos Santa Fe ya cuenta con dos incorporaciones de peso más simbólico que específico, pero peso político al fin: la diputada provincial Cesira Arcando, que así tracciona al partido FE –creado por el extinto dirigente de Uatre, Momo Venegas– desde el espacio de Cambiemos hacia las filas de Perotti; y el secretario de Turismo de la Provincia, Alejandro Grandinetti, que había accedido al armado de gobierno desde el Frente Renovador que dirige Sergio Massa a nivel nacional.

Con todo, el mayor capital que los gestores del espacio quieren exhibir es la referencia real de poder en el territorio provincial, expresada por los numerosos presidentes comunales e intendentes que hoy darán testimonio de fe perottista. A todos le harán decir el eslogan acordado: "Política es acción; Hacemos Santa Fe nos define".

Ayer una fuente del nuevo espacio lo sintetizó: "Si la pregunta es si aquí nace el perottismo, la respuesta es 'sí'; si la pregunta es para jugar con fichas propias en las elecciones, la respuesta es 'sí, también pero se hace para trascender una fecha electoral y perdurar como espacio en el partido'".

Otra voz en ese ámbito disintió en parte con el origen: "El perottismo ya existía desde que en diciembre del año pasado se hizo el encuentro en Sauce Viejo. Lo que ahora se hace es la materialización de este espacio político". En aquél cónclave, Perotti encabezó la reunión y juntó a un centenar de intendentes y presidentes comunales, y también a ministros y legisladores que todavía no advertían que allí el jefe de la Casa Gris iniciaba su armado propio. Estos no estarán en la videoconferencia de esta tarde.