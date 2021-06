La Argentina podría convertirse en el primer país de la región en comenzar a fabricar la vacuna rusa Sputnik V. “Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene”, informó el titular de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, quien precisó que la planta ubicada en el partido bonaerense de Pilar tiene capacidad para realizar la formulación y envasado de hasta 500 mil dosis por semana, aunque la producción estará sujeta a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia. La asesora presidencial Cecilia Nicolini definió como "muy esperanzadora” la noticia que se conoció el mismo día en que llegaron al país otras 818.150 dosis del componente 1 de la Sputnik V, la máxima cantidad de vacunas que Aerolíneas Argentinas pudo cargar hasta ahora en un solo viaje. En ese marco, desde la Casa Rosada confirmaron que este viernes al mediodía el presidente Alberto Fernández, su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, anunciarán oficialmente el inicio de la producción de la vacuna en Argentina.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) notificó el miércoles a Richmond que el Centro Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) aprobó las muestras enviadas por el laboratorio argentino en abril pasado de los primeros lotes que había fabricado, un paso fundamental para que comience su producción a escala. “En este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 y en cuanto terminen lo mandan para acá”, expresó Figueiras a la agencia Télam. “Si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc., factores que no dependen de nosotros”, añadió.

“Una vez finalizada la producción se realizará el control de calidad tanto en el laboratorio como en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de Argentina y en el Gamaleya, pero las dosis fabricadas quedan acá, por lo que Argentina se ahorraría tener que ir a Rusia a buscarlas”, detalló. El empresario destacó que “el Estado argentino nos dio y nos da un apoyo muy importante a través de la autoridad sanitaria (Anmat) tanto científica como técnicamente, que permitirá que este proceso llegue a buen puerto”

Nicolini, en tanto, estimó que “a fines de junio o principios de julio” el país estaría en condiciones de producir la Sputnik V. “El Instituto Gamaleya aprobó, dio su certificado de calidad a los lotes producidos en Argentina, que se enviaron como muestras para hacer estos ensayos, y esperemos a partir de la semana que viene empezar a recibir el principio activo, empezar con el proceso de producción y envasado”, se esperanzó.

Desde Rusia

En el vuelo AR1061 proveniente de Moscú llegaron anoche al aeropuerto de Ezeiza otras 818.150 dosis de la vacuna rusa, la máxima cantidad que Aerolíneas Argentinas pudo cargar en un solo viaje. De esta manera, en lo que va de la semana llegaron al país 2.966.750 vacunas, si se consideran las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que arribaron el lunes.

El Airbus 330-200 acondicionado para funcionar como transporte de carga despegó del aeropuerto de Sheremetievo a las 2.08 hora argentina (8.08 de Moscú) y aterrizó en el de Fiumicino, Roma, a las 5.29 de nuestro país. Allí se reabasteció de combustible y volvió a despegar rumbo a Buenos Aires.

La semana pasada habían llegado desde Moscú 1.080.000 dosis de Sputnik V en dos vuelos completados los días 24 y 26 de mayo. El de ayer fue el viaje número 23 de la compañía de bandera en busca de inmunizaciones. Aerolíneas Argentinas lleva realizados 17 vuelos a la Federación Rusa, en los cuales fueron trasladadas un total de 8.133.290 de dosis, y cinco a Beijing, República Popular China, desde donde arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm.