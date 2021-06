El intendente del distrito Bañado de Ovanta del departamento Santa Rosa, de Catamarca, Ramón Elpidio Guaraz (60), fue denunciado penalmente por abuso sexual a una joven desde que tenía 16 años. El testimonio fue dado el miércoles último en la Unidad de Violencia de Género de la capital provincial y se espera que en las próximas horas se ponga en práctica el protocolo de abuso sexual para asistir a la denunciante.

Yanina Mohaded, abogada de la joven, que hoy tiene 20 años, confirmó a Catamarca/12 la existencia de la denuncia. La letrada explicó que no puede dar detalles del hecho teniendo en cuenta que la investigación recién comienza y aún deben realizarse los protocolos pertinentes y otros detalles que no pueden trascender para no interferir en las actuaciones que ordene el fiscal.

Así, confirmó que la joven demoró en denunciar lo sucedido “por miedo a este hombre, que es de público conocimiento todas las denuncias que tiene y que algunas son por hechos de violencia”, dijo y aclaró que por su lugar político también existe una asimetría de poder que vulnera a su defendida. La denuncia radicada el miércoles fue por diversos hechos de violencias y por dos de abuso sexual.

Los hechos habrían comenzado cuando la víctima tenía 16 años y Guaraz 56. Desde entonces y de manera continuada el funcionario público la habría hostigado de manera constante incluso al punto de privarla de su libertad.

“Cuando se realizó la denuncia pedí por favor que reserven la identidad de ella y también que se impartan medidas restrictivas de inmediato para resguardarla”, contó la abogada y aclaró que hoy se presentará ante la Fiscalía de Instrucción para constituirse en querellante.

En tanto, el fiscal en turno, Jonathan Felsztyna, ordenó todas las medidas de rigor para este tipo de casos. Por lo tanto y debido a lo incipiente de la denuncia, el intendente aún no fue imputado.

Polémico

Guaraz es un referente del peronismo en el lugar y ocupa la intendencia de Bañado de Ovanta desde 2008 de manera ininterrumpida. Fue denunciado e imputado más de una decena de veces por diferentes delitos desde que asumió su cargo.

La última denuncia en contra del polémico intendente fue realizada en abril de este año. En esta ocasión, había autorizado realizar caminos alternativos para evadir un control del COE y así habilitar carreras cuadreras.

Fueron policías de la delegación municipal de la localidad de Lavalle, quienes denunciaron la situación y labraron las actuaciones correspondientes.

El año pasado el intendente fue denunciando en dos oportunidades. Primero, ante la Justicia Federal, y el juez Miguel Ángel Contreras lo imputó por el delito de “abuso de autoridad” e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". El funcionario comunal había interrumpido el tránsito en varios tramos de la ruta nacional 64 durante el comienzo del aislamiento social obligatorio.

En tanto, el gobierno provincial, a través de Fiscalía de Estado, lo acusó por el delito de “intimidación pública” por “infundir irresponsablemente temor público a la sociedad catamarqueña, a través de las redes sociales ante la pandemia del virus covid-19 que está asolando al mundo entero”.

En 2019 un empresario entrerriano, denunció públicamente un intento de soborno por parte de Guaraz. El hombre aseguró que le había pedido «una contribución del 20% a cambio de volver a contratarlos más adelante».

En 2018, el Tribunal de Cuentas de la provincia también señaló al intendente ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. En ese momento, la repartición pública emitió una acordada sobre una rendición de cuentas del segundo semestre de 2013 del intendente y le ordenó el reintegro de más de un millón de pesos.

Los auditores habían encontrado varios casos de facturas apócrifas, y comprendieron que podría constituir un delito penal.