En medio de la desazón de Racing y tras el pitazo de Néstor Pitana, Colón de Santa Fe gritaba campeón por primera vez de un torneo argentino de Primera División. Esto decían los protagonistas que se coronaron en la Copa de la Liga.

* Luis "Pulga" Rodríguez: "Siento una alegría inmensa, no hay manera de definir esto que está sucediendo en el club. Agradezco a mi mujer y a toda mi familia. Tengo mucho para decir, podría estar todo un día y toda una noche. Llegué hace dos años a Santa Fe, yo estaba muy cómodo en Atlético Tucumán. Mis compañeros me hacen sentir importante. Esto no tiene palabras, le dije a mi familia que íbamos a salir campeones. Yo perdí dos finales: con River en la Copa Argentina con Atlético Tucumán y con Colón la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. No hay plata que compre esta felicidad, la de salir campeón. La gente de Colón que disfrute mucho, porque esperaron 116 años para esto".



* Alexis Castro: "Esto es lo maravilloso que tiene el fútbol, porque el trabajo y el sacrificio siempre pagan. Hice un lindo gol, es cierto. Estoy muy agradecido al técnico y al club. Es un grupo bárbaro y nos merecemos esto".

* Leonardo Burián: "Un día me tenía que tocar esto. Fuimos superiores desde el inicio y es mérito de todo el plantel. La verdad es que de que llegó el DT Eduardo Domínguez, le cambió la cara al grupo. Este triunfo es para Santa Fe, que debe estar de fiesta, pero espero que festejen con cuidado, en sus autos y con responsabilidad".