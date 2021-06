Por primera vez desde que se inició la campaña de vacunación en Santa Fe, se aplicaron vacunas en cantidad importante un domingo con el objetivo de mantener el promedio por encima de las 25 mil dosis diarias a lo largo de estos últimos diez días, que es factible gracias a la llegada de nuevas partidas, en especial el lote de 172.800 dosis de AstraZeneca que se distribuyeron en 144 localidades. A partir de esta aceleración en el ritmo de vacunación y la ampliación de días y horarios, el gobierno provincial volvió a abrir una convocatoria para médicos, enfermeros y auxiliares que puedan colaborar en los distintos vacunatorios. Paralelamente, desde hoy se comenzará a vacunar en 50 centros de salud de los barrios a unas 20 mil personas de entre 18 y 60 años que figuran en sus registros como pertenecientes a grupos de riesgo.

El operativo de vacunación en la provincia no solo no se detiene sino que se extiende, ya que con la incorporación de los días domingo -ayer se otorgaron 2 mil turnos en el predio de la ex Rural-, se aplicarán dosis de lunes a lunes permitiendo aumentar la cantidad de turnos. “La idea siempre es colocar inmediatamente lo que llega, y como están llegando más vacunas se pudo incrementar el ritmo. Esta semana toda la provincia terminará de vacunar a personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades que se hayan registrado hasta el viernes 4 de junio”, adelantó a Rosario/12 la ministra de Salud Sonia Martorano. En ese sentido, detalló que eso ocurrirá el miércoles en la capital provincial y el viernes en Rosario, por lo que después de esos días se comenzará a vacunar a la población general, sin comorbilidades, de 59 a 18 en forma descendente.

De esa manera, desde hoy y hasta el próximo lunes se inoculará a más de 100 mil santafesinos. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud, esa dinámica se mantendrá a lo largo de todo el mes e inclusive se espera un aumento para el mes de julio. Sin ir más lejos, antes del fin de semana se sumará a la aplicación de las primeras dosis de la vacuna AstraZeneca, la inoculación con la segunda dosis de Sputnik V a los mayores de 60 años que recibieron la primera en los meses de marzo y abril escalonadamente.

Esta concurrencia de vacunas obliga a disponer una logística diferente y requiere de la participación de más "vacunadores". Por ese motivo, el gobierno provincial volvió a lanzar una convocatoria para profesionales de la enfermería retirados, asistentes y voluntarios que quieran sumarse a los centros de vacunación de modo tal de no sobrecargar más aún a los equipos de salud. Esta modalidad será necesaria hasta entrado el invierno ya que las previsiones indican que recién allí el ritmo de vacunación se estabilizará en una media que no requiera tales refuerzos. Si bien se trata de una inscripción voluntaria, el trabajo de los que queden seleccionados será remunerado.

Por su parte, a partir de hoy se comenzará a descentralizar la vacunación en Rosario gracias a la incorporación de los centros de salud municipales que funcionan en los barrios. Durante la mañana se repartirán en los distintos centros las primeras dosis de AstraZeneca que enviaron desde la provincia para poder comenzar con el operativo a las 13 y extenderlo hasta las 17 con los turnos que ya se asignaron el viernes pasado para hoy y mañana. De esa manera, durante toda la semana se vacunará en estos espacios a un total de 20.700 personas de entre 18 y 60 años que están dentro de los grupos de riesgo. Según explicó Fernando Vignoni, director de Centros de Salud del municipio, “con el dato que tenemos de estas personas a partir de sus historias clínicas y los distintos sistemas de registro, enviamos el pedido a la provincia y ellos nos enviaron las vacunas”. En ese sentido, adelantó que “algunos centros más chicos terminarán el jueves, otros el viernes y algunos el sábado”. Además, explicó que una vez finalizado este proceso deberán esperar la llegada de más dosis: “Cuando se termine con los grupos de riesgo y se avance en la ciudad con el resto de la población, la idea es continuar haciéndolo también en los centros de salud”.

Esta situación no solo facilita la aceleración del ritmo sino que permite diversificar la colocación, como ocurrirá a partir de esta semana también, cuando puedan concurrir a los vacunatorios de proximidad (con conocimiento de los equipos que trabajan en el territorio) aquellas personas mayores de 60 años, sin necesidad de turnos, a recibir su primera dosis. De acuerdo a los datos oficiales, ya se inoculó con al menos una dosis al 68% de la población objetivo y se espera seguir avanzando con buen ritmo durante todo el mes. Por eso, con la retracción que se insinúa en estos últimos tres días de descenso de casos, en los despachos oficiales no hay alivio -por el estrés que perdura en el sistema de salud- pero sí una perspectiva diferente para seguir adelante.